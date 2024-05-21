Обработка черешни весной: как обеспечить хороший урожай заранее

Чтобы получить вкусные и спелые ягоды черешни летом, нужно заранее позаботиться о здоровье дерева и его обработке от вредителей. Мы расскажем, как проходить обработка черешни весной и какие средства для этого лучше использовать.

Обработка черешни весной: препараты и средства для профилактики вредителей

Любой процесс обработки начинается с поисков, чем обработать черешню весной. Действенной считается обработка медным купоросом. Это средство используют для опрыскивания цветов и деревьев весной, чтобы уберечь их от болезней.

Обработку следует проводить раствором с концентрацией 1% медного купороса комнатной температуры. Важно, чтобы обработка проходила раньше времени, до начала сокодвижения — процесса, когда в дереве начинается интенсивное движение сока для развития ягод.

Также можно использовать металлический купорос в пропорциях 200 г вещества на 10 л воды. А для первого опрыскивания советуют использовать мочевину. На одно ведро нужно прибавить 300 граммов.

Эти вещества защищают черешню от образования грибов, которые вредят дереву, а затем становятся причиной быстрого гниения плодов.

А как правильно обработать черешню весной, чтобы спасти ягоды от вредителей? Здесь следует обратиться к инсектицидам — специальным препаратам, спасающим от мух и червей.

Лучше использовать препараты, в составе которых есть вещества пиримифос-метил, тиаклоприд или эмамектина бензоат. Этими растворами нужно тщательно опрыскивать ветки.

Лучше не использовать одно средство для обработки черешни, ведь у вредителей может появиться стойкость к веществам. Лучший вариант — чередовать между собой разные препараты, чтобы достичь большего эффекта.

Чаще всего вопрос, который возникает у всех садоводов — чем обработать черешню от червей весной. Ведь всем хотя бы раз видели этих незваных обитателей внутри ягод. Это вишневая муха, личинка которой развивается на дереве и питается плодами.

Ранние сорта черешни менее уязвимы от вишневой мухи — они проходят созревание до начала массового лета и размножения вредителя. А вот средние и поздние сорта черешни часто заражены личинками.

Чтобы защитить черешню от червей, нужно ориентироваться на начало яйцекладки вишневой мухи. Как правило, первые яйца мухи начинают откладывать на завязях через 4-6 дней их появления.

В этот момент уже следует начинать обработку системными препаратами — химическими веществами, убивающими вредителей, проникая в организм.

Когда обрабатывать черешню весной

Начинается обработка черешни весной, когда температура будет стабильно +5 °C. В этот период насекомые и гусеницы уже просыпаются, но до сих пор малоподвижны и уничтожить их гораздо легче. Оптимальный вариант — конец марта и первая половина апреля.

Возделывать дерево следует в несколько этапов. Второй раз — когда почки уже идут в рост. Тогда уничтожаются вредители, которые начали готовиться к яйцекладке.

Третья обработка производится в период цветения, чтобы защитить листья и цветы от насекомых.

Еще один этап — обработка по завязи. Это защитит уже ягоды от возникновения личинок внутри. В течение роста завязи можно несколько раз обрабатывать дерево от вредителя, но не дольше чем за две недели до сбора ягод.

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