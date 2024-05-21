Обробка черешні навесні: як забезпечити гарний врожай заздалегідь

Щоб отримати смачні та стиглі ягоди черешні влітку, треба заздалегідь подбати про здоров’я дерева і його обробку від шкідників. Ми розкажемо, як має проходити обробка черешні навесні та які засоби для цього краще використовувати.

Обробка черешні навесні: препарати та засоби для профілактики шкідників

Будь-який процес обробки починається з пошуків, чим обробити черешню навесні. Дієвою вважається обробка мідним купоросом. Цей засіб використовують для обприскування квітів та дерев навесні, аби вберегти їх від впливу хвороб.

Обробку треба проводити розчином з концентрацією 1% мідного купоросу кімнатної температури. Важливо, щоб обробка проходила завчасно, до початку сокоруху — процесу, коли у дереві розпочинається інтенсивний рух соків для розвитку ягід.

Також можна використовувати залізний купорос в пропорціях 200 г речовини на 10 л води. А для першого обприскування радять використовують сечовину. На одне відро треба додати 300 грамів.

Ці речовини захищають черешню від утворення грибів, які шкодять дереву, а надалі стають причиною швидкого гниття плодів.

А як правильно обробити черешню навесні, щоб врятувати ягоди від шкідників? Тут слід звернутись до інсектицидів — спеціальних препаратів, які рятують від мух та черв’яків.

Краще використовувати препарати, в складі яких є речовини піриміфос-метил, тіаклоприд або емамектину бензоат. Цими розчинами треба ретельно обприскувати гілки.

Краще не використовувати один засіб для обробки черешні, адже у шкідників може з’явитись стійкість до речовин. Найкращий варіант — чергувати між собою різні препарати, щоб досягти більшого ефекту.

Найчастіше питання, яке виникає в усіх садівників — чим обробити черешню від хробаків навесні. Адже всі хоча б раз бачили цих непроханих мешканців всередині ягід. Це вишнева муха, личинка якої розвивається на дереві й живиться плодами.

Ранні сорти черешні менш уразливі від вишневої мухи — вони проходять дозрівання до початку масового льоту і розмноження шкідника. А от середні та пізні сорти черешні часто заражені личинками.

Щоб захистити черешню від черв’яків, потрібно орієнтуватися на початок яйцекладки вишневої мухи. Зазвичай перші яйця мухи починають відкладати на зав’язах через 4-6 днів після їх появи.

У цей момент вже слід починати обробку системними препаратами — хімічними речовинами, які вбивають шкідників, проникаючи в організм.

Коли обробляти черешню навесні

Починається обробка черешні навесні, коли температура матиме стабільні +5 °C. У цей період комахи та гусениці вже прокидаються, але ще досі малорухомі й знищити їх набагато легше. Оптимальний варіант — кінець березня та перша половина квітня.

Оброблювати дерево слід в декілька етапів. Вдруге — коли бруньки вже йдуть в ріст. Тоді знищуються шкідники, які почали готуватись до яйцекладки.

Третя обробка проводиться в період цвітіння, щоб захистити листя та квіти від комах.

Ще один етап — обробка по зав’язі. Це захистить вже ягоди від появи личинок всередині. Протягом росту зав’язі можна декілька разів оброблювати дерево від шкідника, але не довше, ніж за два тижні до збору ягід.

А ще читай, чим обробити смородину навесні, щоб нічого не заважало її розвитку.

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