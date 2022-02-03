Олимпийские игры-2022: главные факты о соревнованиях и на каких украинских атлетов возлагают самые большие надежды

Уже завтра, четвертого февраля, в Пекине зажгут огонь Олимпийских игр-2022, лозунг которых — Вместе ради общего будущего.

Право на проведение соревнований столица Китая выиграла у крупнейшего города Казахстана — Алматы — с разницей в четыре голоса.

Рассказываем подробнее об особенностях Олимпиады-2022, во скольких видах спорта примут участие наши спортсмены и на кого из них возлагают самые большие надежды.

Где стартуют 24-е зимние Олимпийские игры

Торжественная церемония открытия Игр состоится на Национальном стадионе Птичье гнездо.

Как отмечают в НОК Украины, они станут наиболее сбалансированными в гендерном аспекте в истории.

Так, благодаря появлению новых дисциплин, вошедших в программу соревнований, процент женщин увеличился с 41 до 45.

Это самые престижные соревнования мира по зимним видам спорта, которые проводятся раз в четыре года. Их участниками станут более четырех тысяч спортсменов из 95 стран.

В этом году нести сине-желтое знамя поручили олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко и серебряному призеру Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александре Назаровой.

Отметим, что такое решение является продолжением традиции летней токийской Олимпиады, когда флаг страны на торжественной церемонии открытия впервые несли сразу два спортсмена — мужчина и женщина.

Эти нововведения связаны с активной позицией МОК по отстаиванию принципов равенства.

В целом, Международные соревнования будут продолжаться до 20 февраля, в этот день состоится их официальное закрытие.

Украинская сборная на Играх в Пекине

От Украины на Олимпиаду-2022 отправятся 45 спортсменов, которые будут бороться за победу в 12 дисциплинах (из 15 возможных). А именно в:

биатлоне;

фристайлинге;

фигурном катании;

санном спорте;

лыжной гонке;

горнолыжном спорте;

сноуборде;

лыжном двоеборье;

скелетоне;

прыжках с трамплина;

бобслее;

шорт-треке.

Это больше, чем было на прошлых Играх в Пхенчхане (2018 год), где честь Украины защищали 33 спортсмена.

Несмотря на такое представление, самые высокие шансы на победу — у наших биатлонистов и мастеров фристайла, сообщает спортивный журналист Святослав Василик.

Биатлон

На соревнования по биатлону отправились восемь украинских спортсменов, поровну мужчин и женщин.

Среди них: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Артем Прима, а также Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Белосюк, Валентина Семеренко.

Еще два олимпийца Артем Тищенко и Ирина Петренко будут участвовать в соревнованиях в качестве запасных, чтобы подстраховать основной состав команды.

Фристайл

Украину на зимних Играх в Пекине будут представлять пятеро фристайлистов: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад, Ольга Полюк.

Все они будут выступать в индивидуальном турнире по акробатике и соревновании смешанных команд.

Большие надежды эксперты также возлагают на командный турнир. Поскольку троице украинских спортсменов (Абраменко, Новосад, Котовский) уже дважды удалось завоевать бронзу на этапах Кубка мира.

Кроме того, еще есть несколько видов спорта, где украинцы могут войти в топ-10.

Скелетон — Владислав Гераскевич .

— . Фигурное катание — танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин .

— танцевальная пара и . Сноубординг — Аннамари Данча.

Медали Украины на зимних Олимпийских играх

За все время проведения Международных соревнований наши спортсмены завоевали 147 медалей.

Медальный зачет украинцев за все зимние Олимпиады составил восемь наград, из них:

три золотых медали (1994, 2014, 2018 года);

две серебряные (1998, 2014 годы);

три бронзовые (1994 и 2006).

На нескольких Олимпийских играх покорить вершину пьедестала украинским спортсменам не удалось. В частности, в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).

Традиционно лучшие результаты они демонстрируют на летних Играх — 139 медалей за все годы Олимпийских соревнований.

Где украинцам смотреть зимнюю Олимпиаду-2022

В связи с пандемией коронавируса в Пекине действуют строгие ограничения, так что попасть на Олимпийские игры-2022 иностранные болельщики не смогут.

Даже атлетам там разрешено передвижение только в рамках специально “пузыря”, включающего спортивные объекты и олимпийский поселок. Кроме того, их каждый день, как и тренеров и персонал, тестируют на наличие ковида.

Официальный транслятор зимней Олимпиады-2022 — телеканал UA: Перший, который покажет 100 часов соревнований. Так что следить за ходом соревнований украинцы смогут во время его трансляций.

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