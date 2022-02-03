Олімпійські ігри-2022: головні факти про змагання та на яких українських атлетів покладають найбільші сподівання

Вже завтра, 4 лютого, у Пекіні запалять вогонь Олімпійських ігор-2022, гасло яких — Разом заради спільного майбутнього.

Право на проведення змагань столиця Китаю виграла у найбільшого міста Казахстану — Алмати — з різницею у чотири голоси.

Розповідаємо детальніше про особливості Олімпіади-2022, у скількох видах спорту братимуть участь наші спортсмени та на кого з них покладають найбільші надії.

Де стартуватимуть 24-ті зимові Олімпійські ігри

Урочиста церемонія відкриття Ігор відбудеться на Національному стадіоні Пташине гніздо.

Як зауважують у НОК України, вони стануть найзбалансованішими у гендерному аспекті в історії.

Так, завдяки появі нових дисциплін, які увійшли до програми змагань, відсоток жінок збільшився з 41 до 45.

Це найпрестижніші змагання світу із зимових видів спорту, які проводяться раз на чотири роки. Понад чотири тисячі спортсменів із 95 країн стануть їх учасниками.

Цьогоріч нести синьо-жовтий стяг доручили олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку і срібній призерці Юнацьких олімпійських ігор з фігурного катання Олександрі Назаровій.

Зазначимо, що таке рішення є продовженням традиції літньої токійської Олімпіади, коли прапор країни на урочистій церемонії відкриття уперше несли відразу два спортсмени — чоловік і жінка.

Ці нововведення пов’язані з активною позицією МОК щодо відстоювання принципів рівності.

Загалом Міжнародні змагання триватимуть до 20 лютого, цього дня відбудеться їхнє офіційне закриття.

Українська збірна на Іграх в Пекіні

Від України на Олімпіаду-2022 вирушать 45 спортсменів, які виборюватимуть перемогу у 12 дисциплінах (з 15 можливих). А саме:

біатлоні;

фристайлі;

фігурному катанні;

санному спорті;

лижних перегонах;

гірськолижному спорті;

сноуборді;

лижному двоборстві;

скелетоні;

стрибках з трампліна;

бобслеї;

шорт-треку.

Це більше, ніж було на минулих Іграх у Пхьончхані (2018 рік), де честь України захищали 33 спортсмени.

Попри таке представлення найвищі шанси на перемогу мають наші біатлоністи та майстри фристайлу, повідомляє спортивний журналіст Святослав Василик.

Біатлон

На змагання з біатлону вирушили вісім українських спортсменів, порівну чоловіків і жінок.

Серед них: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Прима, а також Юлія Джима, Дар’я Блашко, Олена Білосюк, Валентина Семеренко.

Ще двоє олімпійців Артем Тищенко та Ірина Петренко братимуть участь у змаганнях як запасні, щоб підстрахувати основний склад команди.

Фристайл

Україну на зимових Іграх у Пекіні представлятимуть п’ятеро фристайлістів: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад, Ольга Полюк.

Усі вони виступатимуть в індивідуальному турнірі з акробатики та у змаганні змішаних команд.

Великі сподівання експерти також покладають на командний турнір. Оскільки трійці українських спортсменів (Абраменко, Новосад, Котовський) уже двічі вдалося здобути бронзу на етапах Кубка світу.

Крім того, ще є декілька видів спорту, де українці можуть увійти до топ-10:

Скелетон — Владислав Гераскевич .

— Фігурне катання — танцювальна пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.

— танцювальна пара Сноубординг — Аннамарі Данча.

Медалі України на зимових Олімпійських іграх

За весь час проведення Міжнародних змагань наші спортсмени здобули 147 медалей.

Медальний залік українців за всі зимові Олімпіади становить вісім нагород, з них:

три золоті медалі (1994, 2014, 2018 роки);

дві срібні (1998, 2014 роки);

три бронзові (1994 та 2006 роки).

На кількох Олімпійських іграх підкорити вершину п’єдесталу українським спортсменам не вдалося. Зокрема, у Солт-Лейк-Сіті (2002 рік) та Ванкувері (2010 рік).

Традиційно кращі результати вони демонструють на літніх Іграх — 139 медалей за всі роки Олімпійських змагань.

Де українцям дивитися зимову Олімпіаду-2022

У зв’язку з пандемією коронавірусу в Пекіні діють суворі обмеження, тож потрапити на Олімпійські ігри-2022 іноземні уболівальники не зможуть.

Навіть атлетам там дозволено пересування лише у межах спеціально “міхура”, який включає спортивні об’єкти та олімпійське селище. Крім того, їх щодня, як і тренерів та персонал, тестують на наявність ковіду.

Офіційним транслятором зимової Олімпіади-2022 є телеканал UA: Перший, який покаже 100 годин змагань. Тож стежити за перебігом змагань українці зможуть під час його трансляцій.

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