Джокович. Вакцинація. Депортація. Розбираємо історію, що спіткала першу ракетку світу в Австралії

Якщо у фільмах Джокер боровся з урядом, то в реальному житті відомий тенісист Новак Джокович, якому приписували схоже прізвисько, ніколи цього не прагнув. Він волів зібрати всі можливі нагороди турнірів Grand Slam, куди входили Відкритий чемпіонат Австралії, Франції, США та Вімблдонський турнір.

Проте цінність перемоги людини можна оцінити, лише коли вона бере на себе відповідальність за все сказане та зроблене нею у житті. Так і спортсмену довелося вирішити, що для нього важливіше: власна позиція чи здоров’я оточення.

Ми зібрали усі деталі справи, щоб ви могли зробити власні висновки.

Шлях до великого успіху

Він почав грати в теніс із чотирьох років. У шість його помітила югославська легенда тенісу і почала працювати з майбутнім чемпіоном. Таланту 12-річного хлопчика уже було тісно в рідній країні, тому довелося їхати тренуватись до тенісної академії у Німеччині.

Там уже за два роки мало кому відомий спортсмен набрався досвіду й у віці 14 років розпочав свою міжнародну кар’єру, гучно заявивши на весь світ своє ім’я — Новак Джокович, що тепер очолює рейтинг тенісистів-професіоналів.

Станом на 2022 рік Джокович виграв 20 турнірів Grand Slam в індивідуальному розряді. І чоловік навряд чи збирався зупинятись, але, як і для більшості, в його плани втрутились карантинні обмеження.

Необережні вислови про вакцинацію

У квітні 2020 року ще до винайдення вакцини й введення її у широкий обіг Джокович необережно заявив, що проти вакцинації. Однак пізніше пояснив свою позицію тим, що він не експерт і відкритий для нової інформації.

Хоча під час скандалу саме активісти проти вакцинації виступили на його захист, тенісист ніколи не підтримував їхню позицію.

Вимоги та вчинки організаторів змагання

Сама ж історія почала набирати обертів, коли організатори змагання Australian Open висунули вимоги, що зобов’язують всіх учасників зробити щеплення проти Covid-19. Тоді батько Джоковича заявив, що спортсмена шантажують, примушуючи зробити щеплення.

Оскільки найкращий тенісист світу і до того мав насторожене ставлення до вакцинації, то різноманітні спроби обійти правила не стали ні для кого новиною. Після довгих перемовин з організаторами чоловік отримав змогу надати їм довідку про медичний виняток і все-таки прилетіти на змагання.

Позитивний тест — перепустка на змагання

У документах, наданими організаторам, значилось, що Джокович 16 грудня отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Однак наступного дня тенісист з’явився без маски на офіційній події для молодих тенісистів.

Спортсмен на противагу виправдовував свої дії тим, що результати отримав лише після того, як повернувся додому. Також Джокович стверджував, що вже 18 грудня скасував усі заходи.

Проте чоловік того ж дня дав інтерв’ю, оскільки не хотів підвести журналіста, як він сам говорить. Пізніше Джокович визнав, що піти на зустріч хворим було помилковим рішенням. Саме такі розбіжності у датах і неоднозначна поведінка зіграли проти нього самого.

Позбавлення візи – позбавлення волі

Новак Джокович прилетів до Мельбурна 5 січня для захисту титулу чемпіона в турнірі Australian Оpen, але був затриманий на паспортному контролі в аеропорту.

У тенісиста була довідка, що він нещодавно перехворів на COVID-19. Проте прикордонний контроль вирішив, що тенісист безпідставно отримав медичне звільнення від вакцинації.

Оскільки влада Австралії ніколи не приховувала своєї позиції, що перенесений протягом півроку коронавірус не є достатньою підставою для в’їзду до країни.

Весь час я був упевнений, що маю право на виняток, який мені видали, і що це узгоджується з усіма вимогами уряду Австралії для в’їзду в країну.

Саме так написав Джокович у письмових свідченнях під присягою.

Ще однією краплею, яка почала “топити” тенісиста у фактах, стала декларація про подорожі. У ній було зазначено, що тенісист підтверджує, що не подорожуватиме впродовж 14 днів до приземлення в Австралії, але він здійснив ще декілька перельотів до того, як вирушити на змагання. Джокович пояснив, що член його команди просто припустився людської помилки.

Однак хибна інформація при в’їзді в країну є серйозним порушенням, за яке однією з мір покарання є позбавлення волі на строк до одного року. При цьому сам Джокович на допиті переклав усю відповідальність на представників Tennis Australia.

Після цього тенісиста відвели до спеціальної кімнати, де його позбавили засобів зв’язку та допитували протягом кількох годин про документи, які дозволяють претендувати на медвідвід від вакцинації.

Прикордонна служба стверджувала, що Джокович намагався в’їхати до Австралії за типом візи, який не допускає факту медичного звільнення від вакцинації. На додаток, свідчень лише одного лікаря про перенесену хворобу було замало.

Після цього Новаку анулювали візу спортсмена та перемістили до карантинного готелю для мігрантів.

За словами рідних тенісиста, у номері готелю навіть помитися було ніде. Батько заявив, що у Джоковича забрали гаманець і всі речі, крім телефона, позбавивши, зокрема, змінного одягу.

Суди, апеляція і депортація

Адвокати Джоковича подали апеляцію на рішення влади Австралії позбавити тенісиста візи. Спочатку суд мав відбутись одразу наступного дня після прильоту, але його відклали на чотири дні.

Судове рішення, попри затримки, було на користь спортсмена, якого одразу повинні були звільнити. Уряд був зобов’язаний відшкодувати Джоковичу усі витрати, а Міністерству внутрішніх справ наказали звільнити чоловіка та повернути всі особисті речі. Тенісист навіть встиг відвідати закрите тренування та пройти жеребкування.

Більшість австралійців були обурені таким рішенням, оскільки практично 90% населення вакциноване, а дехто, попри це, не може подорожувати навіть між штатами країни. Тому після судового вироку голова Міністерства імміграції та громадянства Алекс Хоук посприяв продовженню історії.

Кілька днів посадовець готував постанову про анулювання візи й виніс своє рішення 14 січня. Алекс Хоук стверджував, що віза Джоковича була анульована у зв’язку з громадським запитом, а рішення спрямоване на захист Австралії.

Натомість адвокати Джоковича вже вкотре подали апеляцію на це рішення. Чемпіона одразу перевели до спеціального готелю для біженців, де він перебував до судового засідання.

Вранці 16 січня судова колегія з трьох осіб розглянула прохання спортсмена оцінити рішення про законність анулювання візи, яке ухвалив Алекс Хоук. Однак головний суддя вирішив відхилити прохання Джоковича та зобов’язати Новака сплатити всі судові витрати.

Новак Джокович все-таки погодився з рішенням і написав у соцмережах:

Мені незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі можемо зосередитися на грі та турнірі, які я люблю.

Без нових перемог та старої візи

Джокович не бере участь у турнірі Australian Open, перемога в якому принесла б йому перше місце за кількістю титулів на турнірах Grand Slam.

Натомість сербський гравець сів на літак, а вже пізніше його бачили на виході з рейсу в Белграді.

Джоковичу автоматично було виписано трирічний бан на право відвідувати Австралію. Проте це рішення може бути скасоване в майбутньому. Так, прем’єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що пізніше йому можна було б дозволити в’їзд швидше.

Заборона діє протягом трьох років, але у них є можливість повернутися за належних обставин, — сказав урядовець австралійській радіостанції.

Якщо ж рішення залишиться чинним, то наступного разу зіграти на коронному турнірі Новак зможе, лише коли йому буде 38 років.

Однак існують спортсмени, яким навпаки вдається з вигнанців стати чемпіонами. Читай історію Насті з Харкова, яка з гордо піднятою головою збирає перемоги на змаганнях з гімнастики.