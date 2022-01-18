Розповіді

Джокович. Вакцинація. Депортація. Розбираємо історію, що спіткала першу ракетку світу в Австралії

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Січня 2022, 18:00
Джокович. Вакцинація. Депортація. Розбираємо історію, що спіткала першу ракетку світу в Австралії
Фото: Getty Images

Більше новин
Вигнали дитину
Блукала у пошуках прихистку: на Харківщині мати вигнала з дому 11-річну дитину
Синдром Плюшкіна
40 котів та сміття під стелю: як в Одесі сусідка дратує жителів будинку
Рецепт лосося від Клопотенка
Лосось із шампанським? Легко! Простий рецепт неймовірно смачної риби від Євгена Клопотенка
Канада відрядила спецпризначенців
Канада відрядила спецпризначенців до України? Усе про російську загрозу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як обрати спортивний костюм
“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
Вакцинація дітей
Профілактичні щеплення дітей в Україні: чому не варто зволікати
Інтервальне тренування високої інтенсивності
Запобігає старінню на клітинному рівні — у чому секрет найефективнішого тренування
Вакциновані
В Україні зменшать термін дії “зелених” Covid-сертифікатів — розповідаємо деталі

Відео
0:03:59
Вигнали дитину

Блукала у пошуках прихистку: на Харківщині мати вигнала з дому 11-річну дитину
0:03:11
Синдром Плюшкіна
40 котів та сміття під стелю: як в Одесі сусідка дратує жителів будинку
0:01:07
Канада відрядила спецпризначенців
Канада відрядила спецпризначенців до України? Усе про російську загрозу
0:00:45
військового обліку жінок
Зеленський попросив Міноборони переглянути список військового обліку жінок: усі подробиці
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (17:30)
0:20:00
Вікна-новини випуск від 18.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (14:30)
0:04:30
шахрайська схема
Шахраї наживаються на бажанні схуднути! Уся правда про схеми з пігулками
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 18.01.2022 (11:30)
0:01:27
Російська загроза
Росія залишить свої війська поблизу українського кордону: заяви Дмитра Пєскова
0:00:27
Виверження вулкану у Тихому океані
Струсонуло навіть в Антарктиді: наслідки вибуху вулкану у Тихому океані
Більше відео
Катерина Кухар - інтерв'ю 2022
Читати далі
Та, що танцює у терні. Катерина Кухар і книжки, які її змінили

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь