Джокович. Вакцинация. Депортация. Разбираем историю, постигшую первую ракетку мира в Австралии

Если в фильмах Джокер боролся с правительством, то в реальной жизни известный теннисист Новак Джокович, которому приписывали схожее прозвище, никогда к этому не стремился. Он предпочел собрать все возможные награды турниров Grand Slam, куда входили Открытый чемпионат Австралии, Франции, США и Уимблдонский турнир.

Однако ценность человеческих побед можно оценить только тогда, когда он берет на себя ответственность за все сказанное и сделанное ним в жизни. Так и спортсмену пришлось решить, что для него важнее: собственная позиция или здоровье окружающих.

Мы собрали все детали дела, чтобы вы могли сделать свои выводы.

Путь к большому успеху

Он стал играть в теннис с четырех лет. В шесть лет его заметила югославская легенда тенниса и начала работать с будущим чемпионом. Таланту 12-летнего мальчика уже было тесно в родной стране, поэтому пришлось ехать тренироваться в теннисную академию в Германии.

Там уже через два года мало кому известный спортсмен набрался опыта и в возрасте 14 лет начал свою международную карьеру, громко заявив на весь мир свое имя — Новак Джокович, теперь возглавляющий рейтинг теннисистов-профессионалов.

По состоянию на 2022 год Джокович выиграл 20 турниров Grand Slam в индивидуальном разряде. И мужчина вряд ли собирался останавливаться, но, как и для большинства, в его планы вмешались карантинные ограничения.

Неосторожные высказывания о вакцинации

В апреле 2020 года, еще до изобретения вакцины и введения ее в оборот, Джокович неосторожно заявил, что против вакцинации. Однако позже объяснил свою позицию тем, что он не эксперт и открыт для новой информации.

Хотя во время скандала именно активисты против вакцинации выступили в его защиту, теннисист никогда не поддерживал их позицию.

Требования и поступки организаторов соревнования

Сама же история начала набирать обороты, когда организаторы соревнования Australian Open выдвинули требования, обязывающие всех участников привиться против Covid-19. Тогда отец Джоковича заявил, что спортсмена шантажируют, заставляя привиться.

И поскольку лучший теннисист мира и до этого настороженно относился к вакцинации, то разные попытки обойти правила не стали ни для кого новостью. После длительных переговоров с организаторами мужчина получил возможность предоставить им справку о медицинском исключении и все-таки прилететь на соревнования.

Положительный тест — пропуск на соревнование

В документах, предоставленных организаторам, значилось, что Джокович 16 декабря получил положительный результат теста на коронавирус. Однако на следующий день теннисист появился без маски на официальном событии молодых теннисистов.

Спортсмен в противовес оправдывал свои действия тем, что результаты получил только после того, как вернулся домой. Также Джокович утверждал, что уже 18 декабря отменил все мероприятия.

Однако мужчина в тот же день дал интервью, поскольку, по его словам, не хотел подвести журналиста. Позже Джокович признал, что пойти на встречу больным было ошибочным решением. Именно такие разногласия в датах и ​​неоднозначное поведение сыграли против него самого.

Лишение визы — лишение свободы

Новак Джокович прилетел в Мельбурн 5 января для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen, но был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

У теннисиста была справка, что он недавно переболел COVID-19. Однако пограничный контроль решил, что теннисист безосновательно получил медицинское освобождение от вакцинации.

Поскольку власти Австралии никогда не скрывали своей позиции, что перенесенный в течение полугода коронавирус не является достаточным основанием для въезда в страну.

Все время я был уверен, что имею право на исключение, которое мне выдали, и что это согласуется со всеми требованиями правительства Австралии для въезда в страну.

Именно так написал Джокович в письменных показаниях под присягой.

Еще одной каплей, которая начала “топить” теннисиста в фактах, стала декларация на путешествия. В ней было отмечено, что теннисист подтверждает, что не будет путешествовать в течение 14 дней до приземления в Австралии, но совершил еще несколько перелетов до того, как отправиться на соревнования. Джокович объяснил, что член его команды просто допустил человеческую ошибку.

Однако ложная информация при въезде в страну является серьезным нарушением, за которое одной из мер наказания является лишение свободы сроком до одного года. При этом сам Джокович на допросе переложил всю ответственность на представителей Tennis Australia.

После этого теннисиста отвели в специальную комнату, где его лишили средств связи и допрашивали в течение нескольких часов о документах, позволяющих претендовать на медотвод от вакцинации.

Пограничная служба утверждала, что Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, не допускающей факта медицинского освобождения от вакцинации. Ко всему этому, свидетельств только одного врача о перенесенной болезни было мало.

После этого Новаку аннулировали визу спортсмена и переместили в карантинную гостиницу для мигрантов.

По словам родных теннисиста, в номере гостиницы даже помыться было негде. Отец заявил, что у Джоковича забрали кошелек и все вещи, кроме телефона, лишив его, в частности, сменной одежды

Суды, апелляция и депортация

Адвокаты Джоковича подали апелляцию на решение властей Австралии лишить теннисиста визы. Сначала суд должен был состояться сразу на следующий день после прилета, но был отложен на четыре дня.

Судебное решение, несмотря на задержки, было в пользу спортсмена, которого сразу должны были освободить. Правительство обязали возместить Джоковичу все расходы, а Министерству внутренних дел приказали освободить мужчину и вернуть все личные вещи. Теннисист даже успел посетить закрытую тренировку и пройти жеребьевку.

Большинство австралийцев были возмущены таким решением, поскольку практически 90% населения вакцинировано, а некоторые, несмотря на это, не могут путешествовать даже между штатами страны. Поэтому после судебного приговора глава Министерства иммиграции и гражданства Алекс Хоук посодействовал продолжению истории.

Несколько дней должностное лицо готовило постановление об аннулировании визы и вынесло свое решение 14 января. Алекс Хоук утверждал, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом, а решение направлено на защиту Австралии.

Зато адвокаты Джоковича в очередной раз подали апелляцию на это решение. Чемпион сразу был переведен в специальную гостиницу для беженцев, где он находился до судебного заседания.

Утром 16 января судебная коллегия из трех человек рассмотрела просьбу спортсмена оценить законность решения об аннулировании визы, которое принял Алекс Хоук. Однако главный судья решил отклонить просьбу Джоковича и обязать Новака уплатить все судебные издержки.

Новак Джокович все-таки согласился с решением и написал в соцсетях:

Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю.

Без новых побед и старой визы

Джокович не принимает участие в турнире Australian Open, победа в котором принесла ему первое место по количеству титулов на турнирах Grand Slam.

Сербский игрок сел на самолет, а уже позже его видели на выходе из рейса в Белграде.

Джоковичу автоматически был выписан трехлетний бан на право посещать Австралию. Однако это решение может быть отменено в будущем. Так, премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что позже ему можно было бы разрешить въезд быстрее.

Запрет действует в течение трех лет, но у них есть возможность вернуться при надлежащих обстоятельствах, — сказал чиновник австралийской радиостанции.

Если решение останется в силе, то в следующий раз сыграть на коронном турнире Новак сможет, только когда ему будет 38 лет.

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