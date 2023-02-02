Вкус детства: как приготовить орешки со сгущенкой

Каждый в своем детстве несколько раз, но пробовал орешки со сгущенкой. Если в тихий и свободный вечера тебе захочется снова полакомиться орешками со сгущенкой — попробуй наш рецепт знаменитых сладостей.

Орешки получатся даже вкуснее магазинных!

Рецепт орешков со сгущенкой

Такие орешки можно приготовить в электроорешницах, которые были популярны еще в СССР. Также можно попытать счастья в обычной духовке и проявить фантазию в изготовлении необходимой формы.

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Орешки со сгущенкой: ингредиенты для теста

Желтки — 3 шт.

Сахар — 100 г, а также щепотка ванильного сахара

Масло — 200 г (жирностью 82% и выше)

Сода — 1/3 ч. л.

Уксус — 1 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Мука — 400 г

Орешки со сгущенкой: ингредиенты для начинки

Сгущенка — 200 г

Масло — 80 г

Ром — 30 мл

Приготовление орешков со сгущенкой

Сначала готовим тесто. Смешай желтки, сахар и топленое масло. Добавь к смеси соль, соду и уксус. Перемешай, добавь муку. В электрической орешнице или в духовой печи запекай орешки. Держи их две или три минуты в орешнице или десять минут в духовой печи. Пока тесто выпекается, делай начинку: замешай вареную сгущенку с маслом, сбей миксером. Добавь ром. С помощью кондитерского мешка или ложки наполняй орешки начинкой и склей их между собой. Поставь в холодильник на всю ночь, а утром наслаждайся вкусом!

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