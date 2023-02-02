Вкус детства: как приготовить орешки со сгущенкой

Каждый в своем детстве несколько раз, но пробовал орешки со сгущенкой. Если в тихий и свободный вечера тебе захочется снова полакомиться орешками со сгущенкой — попробуй наш рецепт знаменитых сладостей.
Орешки получатся даже вкуснее магазинных!
Такие орешки можно приготовить в электроорешницах, которые были популярны еще в СССР. Также можно попытать счастья в обычной духовке и проявить фантазию в изготовлении необходимой формы.
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Чтобы наслаждаться любимыми десертами, следует заменить вредные продукты полезными. Читай рецепты, как сделать полезную выпечку дома, в нашем материале.
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