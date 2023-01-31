Не запрещай, а заменяй: как превратить вредную выпечку в полезную

В жизни так много вещей, за которые не жалко продать душу. К примеру, победа Украины, развал России и выпечка, которая не вредит фигуре.

Сегодня мы разберемся, что делает выпечку вредной и как без помощи дьявола превратить ее в более полезную версию, которая не будет вредить фигуре, здоровью и самочувствию.

“Грехи” магазинной выпечки: почему она вредная

Прежде всего следует разобраться, почему употребление выпечки рекомендуют ограничить тем, кто хочет держать себя в форме, и какие именно ее составляющие не полезны для здоровья.

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Высокая калорийность, высокий гликемический индекс и низкая питательность — это главные “грехи” сдобного наслаждения.

На 300 г выпечки ты получишь меньше питательных составляющих, быстрее проголодаешься, а уровень сахара значительно подскочит, чем если бы ты съел(-а) такое же количество салата.

Поскольку в выпечке только пустые калории, не дающие насыщение, она относится к рафинированным углеводам. Такой тип продукции обладает высоким гликемическим индексом, что вызывает резкие колебания сахара в крови. А это может навредить людям с сахарным диабетом.

Еще один грех купленной выпечки — большое количество добавленного сахара. Его рекомендуют ограничивать, потому что избыточное количество увеличивает риск кариеса и ожирения.

Ожирение повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака.

Питательность и полезные вещества выпечка теряет из-за некоторых ингредиентов. Так, например, чаще всего ее делают из пшеничной муки высшего сорта, в которой совсем нет клетчатки.

Также в выпечке может быть много насыщенных и трансжиров: масло, спред, маргарин. Между прочим, кокосовое и пальмовое масло содержат высокий процент насыщенных жиров.

Эти ингредиенты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и смерти от них — на 28%.

Все эти минусы, конечно, не смогут внезапно превратить сладкоежку в приверженца жизни без выпечки. Даже если и превратят, то временно, а это может спровоцировать переедание. Но что если можно не отказывать в удовольствии и беречь здоровье одновременно?

Как сделать выпечку полезной

Можно не отказывать себе в сдобе и соблюдать здоровое питание одновременно. Более того, даже людям с сахарным диабетом иногда можно есть более полезную версию выпечки.

Для этого нужно выпекать ее самостоятельно, убрав все вредные ингредиенты. А также желательно забыть о магазинной продукции. Ее, к сожалению, ничто не спасет.

Если готовить сладости нет времени, то по крайней мере смотри на состав: отдавай предпочтение продукции, где мало сахара и нет трансжиров. Альтернативное название — гидрогенизированный жир.

Как сделать полезную выпечку дома

используй цельнозерновую муку, там хранится больше клетчатки;

замени масло на другие жиры. Самый здоровый вариант — растительное масло, например, подсолнечное или рапсовое. Они не имеют своего специфического вкуса и безопасны для сердца;

сократи количество сахара. Лучше всего заменять сахар свежими или сухими фруктами;

в несладкой выпечке следи за содержанием соли и добавляй туда больше овощей.

Благодаря таким простым советам можно чаще добавлять выпечку в рацион и не бояться, что она как-то навредит.

Помни, что нет плохих продуктов, можно есть все в сбалансированных пропорциях. Также не стоит ограничивать себя и запрещать определенные продукты, ведь это может привести к РПП.

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