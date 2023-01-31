Не забороняй, а заміняй: як перетворити шкідливу випічку на корисну

У житті є так багато речей, за які не шкода продати душу. Наприклад, перемога України, розвал Росії та випічка, яка не шкодить фігурі.
Сьогодні ми розберемося, що саме робить випічку шкідливою і як без допомоги диявола перетворити її на кориснішу версію, яка не шкодитиме фігурі, здоров’ю та самопочуттю.
Найперше варто розібратися, чому вживання випічки рекомендують обмежити тим, хто хоче тримати себе у формі, та які саме її складові є некорисними для здоров’я.
Висока калорійність, високий глікемічний індекс та низька поживність — це основні “гріхи” здобної насолоди.
Висока калорійність, високий глікемічний індекс та низька поживність — це основні “гріхи” здобної насолоди.
На 300 г випічки ти отримаєш менше поживних складових, швидше зголоднієш, а рівень цукру значно більше підскочить, ніж якби ти з’їв(-ла) таку ж порцію салату.
Оскільки у випічці лише пусті калорії, які не дарують насичення, то вона належить до рафінованих вуглеводів. Такий тип продукції має високий глікемічний індекс, що викликає різкі коливання цукру в крові. А це може нашкодити людям з цукровим діабетом.
Інший “гріх” купленої випічки — велика кількість доданого цукру. Його рекомендують обмежувати, бо надмірна кількість збільшує ризик карієсу та ожиріння.
Ожиріння ж підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та деяких видів раку.
Ожиріння ж підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та деяких видів раку.
Поживність та корисні речовини випічка втрачає через певні інгредієнти. Так, наприклад, найчастіше її роблять із пшеничного борошна вищого ґатунку, в якому зовсім немає клітковини.
Також у випічці може бути багато насичених та трансжирів: масло, спред, маргарин, олії. Між іншим, кокосова та пальмова олії теж містять високий відсоток насичених жирів.
Ці інгредієнти підвищують ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21% та смерті від них на 28%.
Ці інгредієнти підвищують ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21% та смерті від них на 28%.
Усі ці мінуси, звісно, не зможуть раптово перетворити любителя солодощів на поборника життя без випічки. Навіть якщо і перетворить, то тимчасово, а це може спровокувати переїдання. Та що як можна не відмовляти собі у насолоді й берегти здоров’я одночасно?
Можна не відмовляти собі у здобі та дотримуватися здорового харчування одночасно. Ба більше, навіть людям із цукровим діабетом іноді можна вживати кориснішу версію випічки.
Для цього треба випікати її самостійно, прибравши усі шкідливі інгредієнти. А також бажано забути про магазинну продукцію. Її, на жаль, ніщо не врятує.
Якщо готувати солодощі ніколи, то принаймні дивися на склад: віддавай перевагу продукції, де мало цукру та немає трансжирів. Альтернативна їхня назва — гідрогенізований жир.
Якщо готувати солодощі ніколи, то принаймні дивися на склад: віддавай перевагу продукції, де мало цукру та немає трансжирів. Альтернативна їхня назва — гідрогенізований жир.
Завдяки таким простим порадам можна значно частіше додавати випічку до раціону та не боятися, що вона якось нашкодить.
Пам’ятай, що немає поганих продуктів, можна їсти все у збалансованих пропорціях. Також не варто дуже обмежувати себе і забороняти певні продукти, адже це може призвести до РХП.
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