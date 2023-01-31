Не забороняй, а заміняй: як перетворити шкідливу випічку на корисну

У житті є так багато речей, за які не шкода продати душу. Наприклад, перемога України, розвал Росії та випічка, яка не шкодить фігурі.

Сьогодні ми розберемося, що саме робить випічку шкідливою і як без допомоги диявола перетворити її на кориснішу версію, яка не шкодитиме фігурі, здоров’ю та самопочуттю.

За що випічка отримала вигнання зі здорового раціону

Найперше варто розібратися, чому вживання випічки рекомендують обмежити тим, хто хоче тримати себе у формі, та які саме її складові є некорисними для здоров’я.

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Висока калорійність, високий глікемічний індекс та низька поживність — це основні “гріхи” здобної насолоди.

На 300 г випічки ти отримаєш менше поживних складових, швидше зголоднієш, а рівень цукру значно більше підскочить, ніж якби ти з’їв(-ла) таку ж порцію салату.

Оскільки у випічці лише пусті калорії, які не дарують насичення, то вона належить до рафінованих вуглеводів. Такий тип продукції має високий глікемічний індекс, що викликає різкі коливання цукру в крові. А це може нашкодити людям з цукровим діабетом.

Інший “гріх” купленої випічки — велика кількість доданого цукру. Його рекомендують обмежувати, бо надмірна кількість збільшує ризик карієсу та ожиріння.

Ожиріння ж підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та деяких видів раку.

Поживність та корисні речовини випічка втрачає через певні інгредієнти. Так, наприклад, найчастіше її роблять із пшеничного борошна вищого ґатунку, в якому зовсім немає клітковини.

Також у випічці може бути багато насичених та трансжирів: масло, спред, маргарин, олії. Між іншим, кокосова та пальмова олії теж містять високий відсоток насичених жирів.

Ці інгредієнти підвищують ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21% та смерті від них на 28%.

Усі ці мінуси, звісно, не зможуть раптово перетворити любителя солодощів на поборника життя без випічки. Навіть якщо і перетворить, то тимчасово, а це може спровокувати переїдання. Та що як можна не відмовляти собі у насолоді й берегти здоров’я одночасно?

Як зробити випічку корисною

Можна не відмовляти собі у здобі та дотримуватися здорового харчування одночасно. Ба більше, навіть людям із цукровим діабетом іноді можна вживати кориснішу версію випічки.

Для цього треба випікати її самостійно, прибравши усі шкідливі інгредієнти. А також бажано забути про магазинну продукцію. Її, на жаль, ніщо не врятує.

Якщо готувати солодощі ніколи, то принаймні дивися на склад: віддавай перевагу продукції, де мало цукру та немає трансжирів. Альтернативна їхня назва — гідрогенізований жир.

Як зробити корисну випічку вдома

використовуй цільнозернове борошно, там зберігається більше клітковини;

заміни масло на інші жири. Найздоровіший варіант — рослинна олія, наприклад, соняшникова або ріпакова. Вони не мають специфічного смаку і безпечні для серця;

зменш кількість цукру. Найкраще заміняти цукор свіжими або сухими фруктами;

у несолодкій випічці стеж за вмістом солі та додавай туди більше овочів.

Завдяки таким простим порадам можна значно частіше додавати випічку до раціону та не боятися, що вона якось нашкодить.

Пам’ятай, що немає поганих продуктів, можна їсти все у збалансованих пропорціях. Також не варто дуже обмежувати себе і забороняти певні продукти, адже це може призвести до РХП.

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