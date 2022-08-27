Рафінована шкода: чим небезпечні трансжири та чому їх варто уникати

Після початку повномасштабного вторгнення багатьом почало здаватись, що небезпека чатує на кожному кроці. Однак, як відомо науковцям, навіть неправильне харчування може нести у собі смертельну загрозу.

Так, наприклад, загадкове слово трансжири може завдати чималої шкоди людині, яка буде споживати їх у їжі досить часто.

Тому нутриціологиня Анастасія Голобородько пояснила, що таке трансжири, як вони впливають на організм людини та чому їх варто позбутись у раціоні.

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Що таке трансжири

Трансжири – різновид ненасичених жирів, які створені людиною для надання їжі насиченого смаку, пластичної текстури та продовження термінів зберігання як дешевий консервант.

Трансжири здатні підвищити рівень тригліцеридів, спровокувати системну запальну відповідь та порушити функцію ендотелію судин, що підвищує ризик серцево-судинних хвороб, які здатні призвести до раптової смерті.

Великий вміст трансжирів в організмі людини здатен погіршити важливі фази детоксикації печінки та навіть пригнічувати тестостерон у чоловіків.

У яких продуктах містяться трансжири

Як запевняє нутриціологиня, трансжири наявні у всіх стравах, що більшість вважають смачними. В основному вони містяться у маргарині, рослинних оліях, промислових тортиках, печиві, а також у стравах, що приготовані у фритюрі.

Як трансжири впливають на організм людини

Насамперед варто пам’ятати, що трансжири здатні сприяти розвитку серцево-судинних захворювань. А, як відомо, саме ці хвороби займають перше місце серед причин смертей.

Вчені оцінили ефективність заборони в Данії промислово вироблених трансжирів у їжі. Число смертей від ішемічної хвороби серця в країні зменшилося приблизно на 11%.

Анастасія Голобородько ділиться, що раніше на консультаціях з питанням рихлості судинної стінки та фракції холестерину звертались здебільшого пацієнти віком близько 40 років, а тепер такі проблеми виникають все частіше у віці 28 років.

Крім того, нутриціологиня наводить у приклад дослідження вчених, які вивчили вплив трансжирів на людський організм.

Згідно з оцінками, кожен додатковий відсоток денних калорій, отриманий за рахунок трансжирів, збільшує смертність від цих патологій майже на 12%.

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