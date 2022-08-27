Рафинированный вред: чем опасны трансжиры и почему их следует избегать

После начала полномасштабного вторжения многим стало казаться, что опасность подстерегает на каждом шагу. Однако, как известно ученым, даже в мирное время неправильное питание может нести смертельную угрозу.

Так, например, загадочное слово трансжиры может нанести немалый вред человеку, который будет потреблять их в пище довольно часто.

Поэтому нутрициолог Анастасия Голобородько объяснила, что такое трансжиры, как они влияют на организм человека и почему их следует избавиться в рационе.

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Что такое трансжиры

Трансжиры – разновидность ненасыщенных жиров, созданных человеком для придания пищи насыщенного вкуса, пластической текстуры и продления сроков хранения как дешевый консервант.

Трансжиры способны повысить уровень триглицеридов, спровоцировать системный воспалительный ответ и нарушить функцию эндотелия сосудов, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые способны привести к внезапной смерти.

Большое содержание трансжиров в организме человека способно усугубить важные фазы детоксикации печени и даже подавлять тестостерон у мужчин.

В каких продуктах содержатся трансжиры

Как уверяет нутрициолог, трансжиры имеются во всех блюдах, что большинство считают вкусными. В основном они содержатся в маргарине, растительных маслах, промышленных тортиках, печенье, а также в блюдах, приготовленных во фритюре.

Как трансжиры влияют на организм человека

Прежде всего следует помнить, что трансжиры могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Как известно, именно эти болезни занимают первое место среди причин смертей.

Ученые оценили эффективность запрета в Дании промышленно производимых трансжиров в пище. Число смертей от ишемической болезни сердца в стране снизилось примерно на 11%.

Анастасия Голобородько делится, что раньше на консультациях по вопросу рыхлости сосудистой стенки и фракции холестерина обращались в большинстве своем пациенты в возрасте около 40 лет, а теперь такие проблемы возникают все чаще в возрасте 28 лет.

Кроме того, нутрициолог приводит в пример исследования ученых, изучивших влияние трансжиров на человеческий организм.

Согласно оценкам, каждый дополнительный процент дневных калорий, полученный за счет трансжиров, увеличивает смертность от этих патологий почти на 12%.

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