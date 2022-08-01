Во время тревоги не проедешь! В Киеве будет полностью останавливаться весь общественный транспорт

К сожалению, с каждым днем люди все больше привыкают к войне и часто пренебрегают воздушной тревогой. Во время сирен можно заметить, как люди идут по делам, гуляют в парках вместе с детьми и т.д.

Однако об опасности с воздуха сообщают не просто так, а чтобы уберечь твою жизнь.

Учитывая опасность передвижения по улице во время воздушной тревоги, КГГА решила, что весь наземный общественный транспорт теперь будет останавливаться на время воздушной тревоги. Это касается и частных перевозчиков, то есть маршруток.

Решение начинает действовать в Киеве уже с сегодняшнего дня.

В администрации сообщают, что транспорт будет останавливаться в безопасном месте, в соответствии с Правилами дорожного движения.

Все пассажиры должны покинуть салон и пройти в ближайшее укрытие.

Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет перевозить пассажиров по открытым наземным участкам и будет прекращать работу станций открытого типа.

Однако в пределах подземного сообщения движение поездов метро будет продолжаться.

Подробнее о том, как функционирует метрополитен во время войны, мы рассказывали в нашем материале.

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