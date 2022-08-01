Під час тривоги не проїдеш! У Києві зупинятиметься весь громадський транспорт — подробиці

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 01 Серпня 2022, 14:20
громадський транспорт у Києві
Фото: Unsplash

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