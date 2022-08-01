Під час тривоги не проїдеш! У Києві зупинятиметься весь громадський транспорт — подробиці

На жаль, щодня люди дедалі більше звикають до війни й часто нехтують повітряною тривогою. Під час сирен можна помітити, як люди йдуть у справах, гуляють у парках разом з дітьми тощо.

Однак про небезпеку з повітря повідомляють не просто так, а щоб зберегти твоє життя.

З огляду на небезпеку пересування вулицею під час повітряної тривоги, КМДА вирішила, що весь наземний громадський транспорт зупинятиметься на час дії загрози. Це стосується і приватних перевізників, тобто маршруток.

Рішення починає діяти в Києві вже відсьогодні.

В адміністрації повідомляють, що транспорт зупинятиметься у безпечному місці, відповідно до Правил дорожнього руху.

Всі пасажири повинні покинути салон і пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не перевозитиме пасажирів відкритими наземними ділянками і припинятиме роботу станцій відкритого типу.

Однак у межах підземного сполучення рух поїздів метро продовжуватиметься.

Детальніше про те, як функціонує метрополітен під час війни, ми розповідали в нашому матеріалі.

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