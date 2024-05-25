Отдых на Днестре: лучшие комфортные базы отдыха с невероятными пейзажами

Теплая погода открывает сезон отдыха и душа просится из тесных стен на открытые просторы, где солнце, река и живописный пейзаж позволят хотя бы на мгновение забыть о будничных тревогах. Если ты ищешь отличное местечко для выходных или отпуска, то, наверное, задумался об отдыхе на Днестре. Какие есть хорошие базы отдыха на Днестре — подскажем в нашем материале.

Где отдохнуть на Днестре

Для тех, кто хотя бы раз уже отдыхал на Днестре слова о том, что каньон этой реки — одно из семи чудес Украины, наполняются не только содержанием, но и солнцем, свежим ветром и невероятными, перехватывающими дыхание, пейзажами. А начнем мы наши путешествия по каньону с одного из самых живописных мест — где река Днестр входит в скалистые берега каньона. Там расположены несколько отелей, которые достойны нашего внимания.

Отель Ксения

На самом деле это целый гостиничный комплекс, расположенный в поселке Врубловцы, на берегу реки Тернавы — притоке Днестра, где-то в 25 минутах езды на автомобиле от Каменца-Подольского. Комплекс находится в невероятно красивом месте, а его территория — целых два гектара — позволит тебе облюбовать для себя уединенный любимый уголок.

В отеле два плавательных бассейна, чаны с минеральной водой, фитнес-зона, будет чем заняться и детям: работает детская комната и развлекательная площадка. Среди других развлечений — прогулки на катере и катамаране, игра в бильярд — время отдыха будет лететь стремительно. А место оставит после себя приятное послевкусие.

Парк-отель Теремки

Парк-отель Теремки предлагает отличный отдых и уют на Днестре, в месте, самим Творцом созданном для релаксации. Рядом — Бакотский залив и руины старого пещерного монастыря.

Природа здесь уникальна, с особым, присущим только этому месту, мягким, курортным микроклиматом. А проживание – максимально комфортное, по крайней мере, так обещают хозяева парка-отеля своим гостям.

В Теремках есть бассейн, спа-зона, римская парная, финская сауна и влажная баня. И тут точно не соскучишься: можно заказать тур на квадроцикле, можно кататься на катамаранах и катере, пройтись по экотропе. Здесь будет интересно и семьям, и молодежным кампаниям. Годится гостиница и для уик-энда в деловом кругу.

Отель Шале Рутения

Еще один отель на Бакоте, недалеко от Каменца-Подольского. Невероятно живописное место среди дикой природы на берегу Днестра! Шале приглашает к себе как семьи, так и большие кампании. Здесь можно заказать вкусную еду на костре, отлично провести время в зоне барбекю, выпить бокал вина на большой террасе, прогуляться на катере.

Отдыхающие довольны рыбалкой и нереально красивыми видами на реку. Для тех, кто хочет побыть наедине с природой и отдохнуть от суеты большого города — лучшего уголка для отдыха на Днестре не найти.

Отель яхт-клуба Маяк

База отдыха на Днестре в Черновицкой области, в селе Днестровка, предлагает поселиться в уютных коттеджах на самом берегу Днестра в номерах, которые имеют все необходимое, чтобы ты чувствовал себя уютно и комфортно, почти как дома.

А если ты хочешь “дикого туризма” —без проблем, здесь можно проживать в палаточном городке. Особенно привлекательна гостиница для владельцев лодок, здесь есть место, где можно пришвартовать лодку, стоянка находится под охраной.

И напоследок еще одно место для отдыха на Днестре, которое пригодится как семьям с детьми, так и кампании друзей, ведь приятно разделить свой досуг с теми, кто дорог твоему сердцу.

Вилла Жемчужина Днестра

На вилле Жемчужина Днестра обещают своим гостям незабываемый отдых на самом берегу реки, в селе Непоротово Черновицкой области. На лоне удивительно красивой природы, где ты погрузишься в невероятно чистый воздух и (если захочешь купаться) в воду.

Здесь можно вволю наплаваться, поймать самую крупную в своей рыболовной карьере рыбу, зажарить шашлык и сварить самую ароматную и вкусную уху из собственного улова. На территории есть уютные беседки и места для мангалов, большой песчаный пляж и шезлонги для удобства гостей.

В общем, отдых на Днестре можно найти на любой вкус и кошелек. Так что если тебе не хватает средств на виллу с бассейном, можно поселиться в бюджетных местных хостелах или вообще поставить палатку и получить то же удовольствие.

Природа Украины прекрасна, а теперь, когда мы находимся в состоянии войны, мы в тысячи раз сильнее чувствуем, насколько дороги нам эти пейзажи, как они исключительно красивы и, безусловно, достойны того, чтобы сохранить их красоту от врага.

Раньше мы писали, где отдохнуть в Карпатах.

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