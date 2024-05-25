Відпочинок на Дністрі: найкращі комфортні бази відпочинку з неймовірними краєвидами

Тепла погода відкриває сезон відпочинку і душа проситься з тісних стін на відкриті простори, де сонце, річка та мальовничий краєвид дозволять хоча б на мить забути про буденні тривоги. Якщо ти шукаєш відмінне містечко для вихідних чи відпустки, то, напевно, задумався про відпочинок на Дністрі. Тож як і є хороші бази відпочинку на Дністрі — підкажемо в нашому матеріалі.

Де відпочити на Дністрі: район Бакоти

Для тих, хто хоча б раз вже відпочивав на Дністрі слова про те, що каньйон цієї річки — одне з семи чудес України, наповнюються не лише змістом, але й сонцем, свіжим вітром і неймовірними пейзажами, які перехоплюють подих. А почнемо ми наші мандри каньйоном з однієї з наймальовничіших місцин — де річка Дністер входить в скелясті береги каньйону. Саме там розташовані кілька готелів, які гідні нашої уваги.

Готель Ксенія

Насправді це цілий готельний комплекс, який розташований в селищі Врублівці, на березі річки Тернави — притоці Дністра, десь у 25 хвилинах їзди на автомобілі від Кам’янця-Подільського. Комплекс знаходиться у неймовірно красивому місці, а його територія — цілих два гектари — дозволить тобі почуватися знайти лише твій улюблений куточок і краєвид.

В готелі 150 номерів, два плавальних басейни, чани з мінеральною водою, фітнес зона, буде чим зайнятися й дітям: працює дитяча кімната та розважальний майданчик. Серед інших розваг – прогулянки на катері та катамарані, гра в більярд, тож час відпочинку летітиме стрімко. А місце лишить по собі приємний посмак.

Парк-готель Теремки

Парк-готель Теремки пропонує чудовий відпочинок та затишок на Дністрі, у місті, яке самим творцем створене для релаксації. Поруч — Бакотська затока та руїни старого печерного монастиря.

Природа тут унікальна, з особливим, притаманним лише цій місцині, м’яким, курортним мікрокліматом. А проживання — максимально комфортне, принаймні так обіцяють господарі парку-готелю своїм гостям.

В Теремках є басейн, спа-зона, римська парна, фінська сауна та волога лазня. І тут точно не засумуєш: можна замовити тур на квадроциклі, можна кататися на катамаранах та катері, пройтися екостежиною. Тут буде цікаво і родинам, і молодіжним кампаніям. Годиться готель й для уїк-енду в діловому колі.

Готель Шале Рутенія

Іще один готель на Бакоті, недалеко від Кам’янця-Подільського. Неймовірно мальовниче місце посеред дикої природи на березі Дністра! Шале запрошує до себе як родини, так і великі кампанії. Тут можна замовити смачну їжу на багатті, відмінно провести час в зоні барбекю, випити келих вина на великій терасі, прогулятися на катері.

Відпочивальники задоволені риболовлею та нереально гарними краєвидами на річку. Для тих, хто хоче побути наодинці з природою і відпочити від суєти великого міста — кращого куточка для відпочинку на Дністрі не знайти.

Готель яхт-клубу Маяк

База відпочинку на Дністрі в Чернівецькій області, в селі Дністрівка пропонує оселитися в затишних котеджах на самому березі Дністра в номерах, які мають усе необхідне, аби ти почувався затишно та комфортно, майже як вдома.

А якщо ти прагнеш “дикого туризму” — без проблем, тут можна проживати в наметовому містечку. Особливо привабливий готель для власників човнів, тут є місце, де можна пришвартувати човен, і воно перебуває під охороною.

І наостанок іще одна місцинка для відпочинку на Дністрі, яка згодиться як родинам з сім’ями, так і кампанії друзів, адже приємно розділити своє дозвілля з тими, хто дорогий твоєму серцю.

Вілла Перлина Дністра

На віллі Перлина Дністра обіцяють своїм гостям незабутній відпочинок на самому березі річки, в селі Непоротове Чернівецької області. На лоні дивовижно гарної природи, де ти поринеш у неймовірно чисте повітря та (якщо захочеш купатися) у воду.

Тут можна досхочу наплаватись, спіймати найбільшу у своїй рибальській кар’єрі рибину, засмажити шашлик та зварити найароматнішу та найсмачнішу юшку з власного улову. На території є затишні альтанки та місця для мангалів, великий піщаний пляж та шезлонги для зручностей гостей.

Відпочинок на Дністрі можна знайти на будь-який смак та гаманець. Тож якщо тобі не вистачає коштів на віллу з басейном, можна оселитися в бюджетних місцевих хостелах або взагалі поставити намет і отримати те ж саме задоволення.

Природа України — прекрасна, а тепер, коли ми перебуваємо у стані війни, ми в тисячі разів сильніше відчуваємо, на скільки дорогі нам ці краєвиди, які вони винятково гарні та, безумовно, варті того, аби зберегти їхню красу від ворога.

Раніше ми писали, де відпочити в Карпатах.

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