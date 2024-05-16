Гори, море та багата історія: відпочинок в Албанії — найкращі місця для твоєї відпустки

Недорогий, але цікавий відпочинок — те, чого зараз прагне більшість українців. Чудові курорти, але не за всі гроші світу може запропонувати Албанія — мальовнича балканська країна, яка омивається двома морями — Адріатичним та Іонічним.

Тому ми зібрали добірку красивих курортних міст, де Албанія пропонує якісний відпочинок, цікаві місця та гарний сервіс.

Албанія — відпочинок на морі у найкращих курортах країни

Дуррес

Це місто є одним із найбільш економічно важливих для країни. Розташоване біля Адріатичного моря. Історія міста починається в Давній Греції, до частини якої місцевість колись належала.

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На пам’ять про цей період в Дурресі залишилося чимало історичних пам’яток: амфітеатр, Венеціанська башта, Візантійський форум, Антична дорога та інші.

Місто цікаве для екскурсій, але має і багато пляжів та зон відпочинку біля моря.

Озеро Комані

Це озеро на річці Дрин на півночі Албанії, оточене густими лісистими пагорбами, схилами, глибокими ущелинами та вузькою річковою долиною. Це місце може нагадати Альпи в Балканах і насправді місцевості дуже схожі. Це гарне місце для тих, хто надає перевагу відпочинку біля гір.

Саранда

У місті є порт, який називають південними воротами Албанії. Розташоване на Іонічному морі.

Окрім пляжів та чистого морського повітря, можна насолодитися й іншими цікавими пам’ятками: руїнами стародавнього міста Бутрінті та античного міста Фінічі. Також тут є руїни Фойніку, фортеця Алі-Паш-Тепелена та найбільша в Албанії кількість пам’яток кам’яного віку.

Ксаміл

Албанія забезпечує гарний відпочинок туристам із дітьми. Для спокійного проведення часу ідеально підійде Ксаміл — курорт з водою яскраво блакитного кольору біля берега, яка переходить в глибокий синій на глибині. А на пляжі замість гальки так званий карибський білий пісок — розтерте в порох каміння.

Поруч є декілька невеликих островів, де можна усамітнитися і розслабитися на березі моря. Через відсутність нічного життя в місті це гарний вибір для суто сімейного відпочинку.

Берат

Історичний центр міста 2005 року був занесений до Світової Спадщини ЮНЕСКО. Перші поселення виникли на цій території ще в бронзовому столітті.

Берат відомий як місто тисячі вікон. Це пояснюється тим, що усі споруди тут розташовані ярусами, а в кожній з них є багато вікон. Це створює враження розширеного простору.

Через поєднання християнської та мусульманської культур, а також впливу на місто декількох історичних періодів, Берат цікавий як екскурсійний об’єкт. Якщо пляжі та гори не для тебе, але подобається відкривати щось нове, тобі точно сюди.

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