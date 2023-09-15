Пересадка гортензии осенью: правила, которые важно знать новичкам в этом деле

Опытные садоводы знают, что уход за гортензией совсем не сложен. Так как этот цветок совсем неприхотлив, работы и возни с ней довольно мало. При этом гортензия очень привлекательна: ее используют для украшения дома, газонов или бордюров.
Но для того чтобы цветок радовал тебя красивыми бутонами нежных лепестков, нужно знать, как правильно за ним ухаживать. Что нужно знать об осенней пересадке гортензии и об уходе после нее — читай в материале.
Садовую гортензию часто пересаживают ранней весной, до того, как на ней начнут распускаться почки. Но самое лучшее время для этого — именно осень (середина сентября). В это время куст успеет укорениться до наступления морозов и успешно перезимует, не нарастив при этом молодых побегов, которые в холода обязательно погибнут.
Лучше всех пересадку переносят растения возрастом до 5 лет.
Лучше всех пересадку переносят растения возрастом до 5 лет.
Как только на побегах перестают образовываться новые бутоны — это служит сигналом к началу пересадки. Очень важно завершить работы за месяц до начала осенних заморозков, пересаженные кусты гортензии должны успеть к этому времени закрепиться корнями в почве.
Чтобы куст успел хорошо укоренится, следуй простым советам.
После всех манипуляций нужно правильно ухаживать за цветами. Поливать каждый куст нужно 2 ведрами отстоянной воды 1 раз в неделю. Чтобы предотвратить высыхание корневого кома, нужно мульчировать почву. Например, древесными опилками, корой деревьев, щепой. Если скоро будут сильные морозы, пересаженный молодой кустарник лучше укрыть.
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