Пересадка роз летом: как правильно провести и что для этого нужно

Часто летом из-за перепланировки сада или строительных работ возникает потребность перенести кусты роз на новое место.
Лето — не лучшее время для этого занятия, поэтому причины должны быть достаточно вескими, чтобы нельзя было перенести пересадку на сентябрь. Пересадка роз летом: как правильно осуществить — читай в материале.
Если розы действительно очень срочно нужно пересадить на другое место, нужно это делать не в жаркую погоду, а в пасмурную. И лучше всего — вечером. Далее необходимо обеспечить обильный полив и прикрыть цветы от солнца, создавая цветку подходящие условия.
Соблюдая правильную технологию пересадки, куст нужно обрезать, удалить все старые побеги. У молодых кустиков убери только несозревшие побеги.
Пересаживая кустарник на новое место, нужно создать похожие условия на прежние. Кустарники нельзя сажать в места накопления и застоя воды:
Самое главное — регулярно поливать цветы. Нужно делать до тех пор, пока почва не будет размытой. Нужно также оголить корни. Полив необходимо осуществлять из лейки с мелким ситом непосредственно под саженец.
Можно регулярно опрыскивать листву утром или вечером. Также важно не переусердствовать с орошением, чтобы не спровоцировать развитие грибка. После каждого полива почву нужно рыхлить и мульчировать.
Раньше мы рассказывали, как засушить розу и правильно ее хранить.
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