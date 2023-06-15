Пересадка роз летом: как правильно провести и что для этого нужно

Часто летом из-за перепланировки сада или строительных работ возникает потребность перенести кусты роз на новое место.

Лето — не лучшее время для этого занятия, поэтому причины должны быть достаточно вескими, чтобы нельзя было перенести пересадку на сентябрь. Пересадка роз летом: как правильно осуществить — читай в материале.

Пересадка роз летом: делать или не делать

Если розы действительно очень срочно нужно пересадить на другое место, нужно это делать не в жаркую погоду, а в пасмурную. И лучше всего — вечером. Далее необходимо обеспечить обильный полив и прикрыть цветы от солнца, создавая цветку подходящие условия.

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Соблюдая правильную технологию пересадки, куст нужно обрезать, удалить все старые побеги. У молодых кустиков убери только несозревшие побеги.

Как пересадить розы летом: пошаговая инструкция

Пересаживая кустарник на новое место, нужно создать похожие условия на прежние. Кустарники нельзя сажать в места накопления и застоя воды:

Предварительно подготовь ямку для посадки. Удали весь бурьян на месте, где будет расти цветок. В низ углубления насыпь дренаж, плодородную почву, удобрение или компост и оставь все это на пару недель, чтобы почва успела лечь. Приступив к откапыванию кустарника, грунт возле куста хорошо смочи, чтобы смог образоваться земляной ком на корневище. При выкапывании растения старайся как можно меньше травмировать корневища. Лунку обильно полей водой, вставь ком с корнями. Расправь ком и засыпь землей. Шейка растения должна быть прикрыта на 4 см. Хорошо утрамбуй почву и еще раз полей. Если кустарник цветет, то с куста удали все цветы и нераскрывшиеся бутоны.

Как ухаживать за розами летом после пересадки

Самое главное — регулярно поливать цветы. Нужно делать до тех пор, пока почва не будет размытой. Нужно также оголить корни. Полив необходимо осуществлять из лейки с мелким ситом непосредственно под саженец.

Можно регулярно опрыскивать листву утром или вечером. Также важно не переусердствовать с орошением, чтобы не спровоцировать развитие грибка. После каждого полива почву нужно рыхлить и мульчировать.

Раньше мы рассказывали, как засушить розу и правильно ее хранить.

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