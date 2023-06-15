Пересадка троянд влітку: як правильно зробити й що для цього потрібно

Часто влітку через перепланування саду чи будівельних робіт виникає потреба перенести кущі троянд на нове місце.

Літо — не найкращий час для цієї справи, тому причини мають бути досить вагомими, щоб не можна було перенести пересадку на вересень. Пересадка троянд влітку: як правильно здійснити — читай у матеріалі.

Пересадка троянд влітку: робити чи не робити

Якщо троянди справді дуже терміново потрібно пересадити на інше місце, тоді потрібно це робити не в спеку, а в хмарну погоду. І найкраще — увечері. Далі необхідно забезпечити рясний полив та прикрити квіти від сонця, створюючи відповідні умови.

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Дотримуючись правильної технології пересадки, кущ потрібно обрізати, видалити всі старі пагони. У молодих кущиків прибери тільки пагони, що не визріли.

Як пересадити троянди влітку: покрокова інструкція

Пересаджуючи чагарник на нове місце, потрібно створити схожі умови на попередні. Чагарники не можна садити в місця накопичення та застою води:

Попередньо підготуй ямку для посадки. Видали весь бур’ян на місці, де зростатиме квітка. У низ заглиблення насип дренаж, родючий ґрунт, добриво або компост, і залиш все це на кілька тижнів, щоб ґрунт встиг увібрати все це. Приступивши до відкопування чагарнику, ґрунт біля куща добре змочи, щоб зміг утворитися земляний ком на кореневищі. Під час викопування рослини намагайся якнайменше травмувати кореневища. Лунку рясно полий водою, встав ком із корінням. Розправ ком і засип землею. Шийка рослини має бути прикрита на 4 см. Добре утрамбуй ґрунт і ще раз полий. Якщо чагарник цвіте, то з куща видалили всі квіти й бутони, що не розкрилися.

Як доглядати за трояндами влітку після пересадки

Найголовніше — регулярно поливай квіти. Потрібно робити це доти, доки ґрунт не буде розмитим. Потрібно також оголити коріння. Полив необхідно здійснювати з лійки з дрібним ситом безпосередньо під саджанець.

Можна регулярно обприскувати листя ранком чи ввечері. Також важливо не перестаратися зі зрошенням, щоб не спровокувати розвиток грибка. Після кожного поливу ґрунт потрібно розпушувати та мульчувати.

Раніше ми розповідали, як засушити троянду та правильно її зберігати.

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