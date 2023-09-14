Важен выбор места и правильные условия! Как пересаживать розы осенью — инструкция

Цветущий сад станет еще лучше, если правильно ухаживать за ним. Осень — удачное время для пересаживания роз. Как правильно подобрать место для пересадки, на что обратить внимание и как должна пройти пересадка роз осенью — читай в нашем материале.
Чтобы удачно пересадить растение и дать ему возможность разрастаться, нужно подобрать правильное место. Менять место роста и развития нужно многим растениям, это полезно для почвы, которая обедняется, если длительное время там растет один вид цветов или культур.
Определить, что розам нужна пересадка на новое место, можно по скудному цветению в течение сезона, маленьким темпам роста или вообще отсутствием этих показателей.
Погода должна быть прохладной и пасмурной. А розы должны отцвести. Только после этого можно начинать процесс пересадки. Выбери место без палящего солнца, сквозняков и с рыхлой землей. Возможно, у тебя в саду есть уголок, где долго ничего не растет.
Пересадку нужно проводить в сентябре, ведь роза должна успеть прижиться на новом месте в течение двух недель. Рассчитай это так, чтобы время приживания не совпало с первыми заморозками.
Важным нюансом в пересадке роз является подготовка ямки за две недели. Ее глубина должна быть около 50 см, а в ширину лучше сделать 30 см.
Если все вышеописанные условия учтены, можно начинать осеннюю пересадку роз.
Раньше мы рассказывали, как ухаживать за розами осенью.
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