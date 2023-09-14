Важен выбор места и правильные условия! Как пересаживать розы осенью — инструкция

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 сентября 2023, 16:30
Пересадка троянд восени 2023: як правильно пересаджувати на нове місце
Фото: Pexels

Больше новостей
Троєщинські луки
Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
Богородичне
Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор
Підготовка авто до фарбування: як правильно підготувати машину
Придется потрудиться, но сделать вполне реально: как подготовить авто к покраске
Родинна історія хвороб
Сохранить самое ценное: семейная история болезней — что это такое и зачем ее создавать
Смотреть больше

Материалы по теме

коли закінчує цвісти амброзія
Когда же я перестану чихать? Когда заканчивает цвести амброзия и можно ли вылечить аллергию на это растение
Важен выбор места и правильные условия! Как пересаживать розы осенью — инструкция
Посадка голубики осенью: основное про полив, обрезку и подкормку
Арахіс
Когда собирать арахис и как правильно его хранить: лайфхаки для новичков
Підготовка полуниці до зими: поради, які не підведуть
Простая работа осенью принесет урожай на следующий год: как подготовить клубнику к зиме

Видео
0:03:31
Троєщинські луки

Троещинские луга спасли! Экологи и депутат Киевского городского совета не дали рейдерам уничтожить природу
0:03:57
Богородичне
Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
0:12:54
Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості
Минобороны не закупает аптечки? Хватает ли военным тактической медицины и какого она качества — подробнее
0:12:48
Ситуація на Кримському мосту сьогодні 14 вересня 2023
“Режим проветривания” в Керчи: Гуменюк про Крымский мост и маневры вражеских кораблей
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 14 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:23:16
Олена Зеленська на презентації проекту
Помогает с жильем приемным семьям! Елена Зеленская презентует свой проект Адрес детства
0:04:33
Українське кіно
Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине
0:04:07
Антон Іванців
Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев
0:05:38
усиновлення
1,5 года не могли забрать ребенка из детдома: через какие трудности проходят родители-усыновители
Больше видео
Родинна історія хвороб
Читать дальше
Сохранить самое ценное: семейная история болезней — что это такое и зачем ее создавать
Міс Україна 2023: скандал з учасницями та кого виключили з конкурсу
Читать дальше
Скандал на Мисс Украина 2023: что известно и кого из участниц исключили из конкурса

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь