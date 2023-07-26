Чтобы были ухоженные и украшали двор: как обрезать розы после цветения

Розы – очень красивые растения. Их цветы не могут не радовать глаз. Они бывают очень разных видов, но, несмотря на это, имеют кое-что общее — все нуждаются в надлежащем уходе.

И одним из таких пунктов является обрезка роз после цветения. Как правильно обрезать розы после цветения и почему это нужно делать — дальше в материале.

Предварительная подготовка к обрезке роз

Для этой процедуры тебе понадобятся только секатор и ножницы для сада. Они должны быть остро заточены, а также продезинфицированы для того, чтобы не заразить растение.

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Правила обрезки роз после цветения

На самом деле правил немного и их очень просто придерживаться. Во-первых, процедуру нужно делать только в сухой и солнечный день. И, во-вторых, следить за процессом, чтобы не удалить много побегов или почек. Соблюдение последнего правила особенно важно, поскольку роза может просто перестать расти.

Как обрезать розы после цветения

Важно обрезать растение тогда, когда оно начинает увядать. Это нужно для того, чтобы растение сохраняло красивый вид, а также для профилактики от заболеваний и различных вредителей.

Цветы нужно обрезать постепенно после того, как они отцвели. При этом сорт роз роли не играет.

Относительно сухих, сломанных или больных веток розы — их надо срезать полностью, до здорового места, которое сразу после необходимо присыпать толченым углем, золой или замазать варом.

Рекомендации

В зависимости от сорта роз, есть несколько правил их обрезки после цветения.

Лиановые и почвопокровные розы. У этих сортов самое сильное цветение, поскольку бутоны формируются на побегах, выращенных за последние три года. У таких роз отсекают только увядшие или отцветшие бутоны. При этом важно сохранять все побеги и не обрезать их.

Чайные и чайно-гибридные. Для этого сорта роз важно помогать формировать куст. После цветения нужно обрезать увядшие цветы и побеги, которые растут внутрь куста. Обрезка должна быть не ниже пятого здорового листа от корня.

Бордюрные и горшечные. У этих роз нужно удалять лишь увядшие бутоны. И стоит делать это осторожно, чтобы не повредить стебли.

Флорибунды. У зрелых, хорошо сформированных кустов удаляются центральные стебли до высоты 4-5 здоровых листьев от корня, а боковые — до высоты 1-2 листьев.

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