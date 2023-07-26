Щоб були доглянуті й прикрашали двір: як обрізати троянди після цвітіння

Троянди — дуже красиві рослини. Їхні квіти не можуть не милувати око. Вони бувають дуже різних видів, але попри це, мають дещо спільне — усі потребують належного догляду.

І одним з таких пунктів є обрізання троянд після цвітіння. Як правильно обрізати троянди після цвітіння та чому це потрібно робити — далі у матеріалі.

Попередня підготовка до обрізання троянд

Для цієї процедури тобі знадобиться секатор та ножиці для саду. Вони мають бути гостро заточені, а також продезінфіковані, для того, щоб не заразити рослину.

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Правила обрізання троянд після цвітіння

Насправді правил небагато, їх дуже просто дотримуватися. По-перше, процедуру потрібно робити лише у сухий та сонячний день. І, по-друге, слідкувати за процесом, щоб не видалити забагато пагонів чи бруньок. Дотримання останнього правила є особливо важливим, оскільки троянда може просто перестати рости.

Як обрізати троянди після цвітіння

Важливо обрізати троянду тоді, коли вона починає в’янути. Це потрібно для того, щоб рослина зберігала красивий вигляд, а також для профілактики захворювань та різних шкідників.

Квіти потрібно обрізати поступово після того, як вони відцвіли. При цьому сорт троянд значення не має.

Щодо сухих, зламаних чи хворих гілок троянди — їх треба зрізати повністю, аж до здорового місця, яке відразу після того необхідно присипати товченим вугіллям, попелом або замастити варом.

Рекомендації

Залежно від сорту троянд, є кілька правил їхнього обрізання після цвітіння.

Ліанові та ґрунтопокривні троянди. Ці сорти мають найсильніше цвітіння, оскільки бутони формуються на пагонах, вирощених за останні три роки. У таких троянд відсікають тільки в’ялі бутони, або ті, які вже відцвіли. При цьому важливо зберігати всі пагони та не обрізати їх.

Чайні та чайно-гібридні. Для цього сорту троянд важливо допомагати формувати кущ. Після цвітіння потрібно обрізати зів’ялі квіти та пагони, які ростуть усередину куща. Обрізка має бути не нижче п’ятого здорового листка від кореня.

Бордюрні та горщикові. У цих троянд потрібно видаляти лише зів’ялі бутони. І варто робити це обережно, щоб не зашкодити стеблам.

Флорибунди. У зрілих, гарно сформованих кущах видаляються центральні стебла до висоти 4-5 здорових листів від кореня, а бічні — до висоти 1-2 листів.

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