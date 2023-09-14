Важливий підбір місця та правильні умови! Як пересаджувати троянди восени — інструкція

Квітучий сад стане ще кращим, якщо правильно доглядати за ним. Осінь — вдалий час для пересаджування троянд. Як правильно підібрати місце для пересаджування, на що звернути увагу та як має пройти пересадка троянд восени — читай у нашому матеріалі.
Щоб вдало пересадити рослину та дати їй можливість розростатися, потрібно підібрати правильне місце. Змінювати місце росту і розвитку потрібно багатьом рослинам, це корисно для ґрунту, який збіднюється, якщо тривалий час там росте один вид квітів чи культур.
Визначити, що трояндам потрібна пересадка на нове місце, можна за бідним цвітінням упродовж сезону, маленькими темпами росту або узагалі відсутністю цих показників.
Погода має бути прохолодною та похмурою. А троянди мають відцвісти. Лише після цього можна розпочинати процес пересаджування. Вибери місце без палючого сонця, протягів та з пухкою землею. Можливо, у тебе в саду є куток, де тривалий час порожньо.
Пересадку потрібно робити у вересні, адже троянда має встигнути прижитися на новому місці упродовж двох тижнів. Розрахуй це так, аби час приживання не збігся з першими заморозками.
Важливим нюансом у пересаджуванні троянд є підготовка ямки за два тижні. Її глибина має бути близько 50 см, а завширшки краще зробити 30 см.
Якщо всі вищеописані умови враховані, можна розпочинати осіннє пересаджування троянд.
Раніше ми розповідали, як доглядати за трояндами восени.
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