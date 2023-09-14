Важливий підбір місця та правильні умови! Як пересаджувати троянди восени — інструкція

Квітучий сад стане ще кращим, якщо правильно доглядати за ним. Осінь — вдалий час для пересаджування троянд. Як правильно підібрати місце для пересаджування, на що звернути увагу та як має пройти пересадка троянд восени — читай у нашому матеріалі.

Пересадка троянд восени 2023: як підібрати місце

Щоб вдало пересадити рослину та дати їй можливість розростатися, потрібно підібрати правильне місце. Змінювати місце росту і розвитку потрібно багатьом рослинам, це корисно для ґрунту, який збіднюється, якщо тривалий час там росте один вид квітів чи культур.

Визначити, що трояндам потрібна пересадка на нове місце, можна за бідним цвітінням упродовж сезону, маленькими темпами росту або узагалі відсутністю цих показників.

Зараз також дивляться

Погода має бути прохолодною та похмурою. А троянди мають відцвісти. Лише після цього можна розпочинати процес пересаджування. Вибери місце без палючого сонця, протягів та з пухкою землею. Можливо, у тебе в саду є куток, де тривалий час порожньо.

Пересадку потрібно робити у вересні, адже троянда має встигнути прижитися на новому місці упродовж двох тижнів. Розрахуй це так, аби час приживання не збігся з першими заморозками.

Важливим нюансом у пересаджуванні троянд є підготовка ямки за два тижні. Її глибина має бути близько 50 см, а завширшки краще зробити 30 см.

Читати на тему Щоб були доглянуті й прикрашали двір: як обрізати троянди після цвітіння Як обрізати троянди після цвітіння — розповідаємо у матеріалі

Як правильно пересаджувати троянди восени

Якщо всі вищеописані умови враховані, можна розпочинати осіннє пересаджування троянд.

Підготуй ямку для висадки. На дно виклади шар дренажу, присип піском чи керамзитом, а після цього — шар ґрунту. Викопай троянду. Найкраще за добу до викопування добре полити рослину. Пагони зав’яжи мотузкою. Обережно витягни кущ. Якщо є пошкодження, їх потрібно обробити засобом для знезараження рослин. Перенеси троянду на нове місце. Влий воду у ямку, можна додати стимулятор для росту коріння. Посади троянду та розправ коріння. Присип шаром ґрунту. Ущільни ґрунт та ще раз полий кущ. Розв’яжи пагони. Додатково можна промульчувати ґрунт компостом або торфом.

Раніше ми розповідали, як доглядати за трояндами восени.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.