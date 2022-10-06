Здоровье и красота

Нарушают твою “бездымную” среду? Платформа для жалоб о нарушении закона о курении

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 октября 2022, 12:00
Платформа для скарг про порушення закону про куріння
Фото: Pexels

Больше новостей
Окупанти здалися в український полон разом з технікою (відео)
Не хотят умирать — оккупанты сдались в плен ВСУ вместе с техникой
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни
Как получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны
Календар риболовлі на жовтень 2022
Ты точно будешь со вкусной рыбкой! Календарь рыбалки на октябрь 2022
Смотреть больше

Материалы по теме

Як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені
Вреднее, чем ты думаешь! Как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие
Як кинути курити: чи дійсно нікотин заспокоює
Курение снимает стресс? Рассказываем, действительно ли сигареты успокаивают и как избавиться от вредной привычки
Антитютюновий закон в Україні - нові обмеження для курців
И вейп, и кальян, и жевательный табак тоже? Новые ограничения для курильщиков в Украине. Читай детали
розлади травлення на фоні стресу
Кофе и сигареты делают только хуже: какие проблемы с желудком могут возникнуть в стрессовой ситуации

Видео
0:05:44
Окупанти здалися в український полон разом з технікою (відео)

Не хотят умирать — оккупанты сдались в плен ВСУ вместе с техникой
0:01:55
Діти сироти
Лекция от Карпачева и кофе с главой города: как в Черновцах собирали средства на приют для беженцев
0:03:22
Юна волонтерка
Восьмилетняя волонтерка: как Даша из Одессы собирает деньги на дрон для ВСУ
Обстріл Запоріжжя
Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:27
Села Донеччини
Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области
0:03:23
пес Крим
Крым на самом деле плакал! Что будет со знаменитым псом из Днепра
0:03:18
Запоріжжя обстріл колони
Никто такого не ожидал — очевидцы о зверском обстреле колонны гражданских авто в Запорожье
0:02:45
Полонений РФ розплакався перед камерою — мене обдурили
Понял, что его обманули, и расплакался — очередное видео с 20-летним оккупантом из РФ
0:05:27
Обстріл цивільної колони біля Куп'янська - свідчення очевидців
Стреляли, пока не стихли крики — жуткие детали атаки россиян на гражданскую колонну возле Купянска
Больше видео
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Читать дальше
Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок
Календар риболовлі на жовтень 2022
Читать дальше
Ты точно будешь со вкусной рыбкой! Календарь рыбалки на октябрь 2022

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь