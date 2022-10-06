Нарушают твою “бездымную” среду? Платформа для жалоб о нарушении закона о курении

Не так давно в Украине был принят новый закон о курении, который приравнял электронные сигареты и средства нагрева к классическим сигаретам. Также их курение запретили в общественных местах.

Тем не менее некоторые люди продолжают нарушать этот закон и мешать другим. Поэтому Центр общественного здоровья запустил платформу, с помощью которой будут мониторить нарушения антитабачного закона. Разработана она при поддержке международного Фонда по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких.

На этой платформе можно подать жалобу на нарушение “бездымной” среды. Сделать это можно и через чат-бот в Telegram i Viber. Система автоматически направит жалобу в соответствующий орган контроля.

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Ты можешь подать жалобу, если человек курит в ресторане, баре, кафе, общественных местах, жилых домах, транспорте. Также ты можешь сообщить о рекламе табачных изделий, нелегальной торговле такими изделиями, об отсутствии предупреждающей информации или о наличии запрещенных предметов для курения.

Заметив нарушения, ты можешь обратиться к курильщику, администрации заведения или полиции.

В Центре общественного здоровья призывают размещать информационные наклейки о запрете на курение, например, в подъездах. Скачать макет можно по ссылке.

Несмотря на убеждения некоторых людей в безвредности электронных сигарет, исследования доказывают другое. Ранее мы рассказывали о том, как электронные сигареты и вейпинг влияют на легкие.

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