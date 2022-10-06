Порушують твоє “бездимне” середовище? Платформа для скарг про порушення закону про куріння

Не так давно в України ухвалили новий закон про куріння, який прирівняв електронні сигарети й засоби нагрівання до класичних сигарет. Також їх куріння заборонили в громадських місцях.

Попри це деякі люди продовжують порушувати цей закон та заважати іншим. Тож Центр громадського здоров’я запустив платформу, за допомогою якої будуть моніторити порушення антитютюнового закону. Розроблена вона за підтримки міжнародного Фонду із боротьби з туберкульозом та захворюваннями легень.

На цій платформі можна подати скаргу на порушення “бездимного” середовища. Зробити це можна також через чат-бот у Telegram i Viber. Система автоматично спрямує скаргу до відповідного органу контролю.

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Ти можеш подати скаргу, якщо людина курить у ресторані, барі, кафе, громадських місцях, житлових будинках, транспорті. Також ти можеш повідомити про рекламу тютюнових виробів, нелегальну торгівлю такими виробами або про відсутність попереджувальної інформації чи наявність заборонених предметів для куріння.

Помітивши порушення, ти можеш звернутися безпосередньо до курця, адміністрації закладу чи поліції.

У Центрі громадського здоров’я закликають розміщувати інформаційні наліпки про заборону куріння, наприклад, у під’їздах. Завантажити макет можна за посиланням.

Попри переконання деяких людей у нешкідливості електронних сигарет, дослідження доводять інше. Раніше ми розповідали про те, як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені.

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