Будет ли нашествие коларадского жука в 2026 году: энтомолог дал прогноз после морозной зимы

Среди аграриев и садоводов бытует мнение, что суровые февральские морозы способны вычистить поля от вредных насекомых. Однако ученые предостерегают от лишнего оптимизма: снежная зима, наоборот, создает идеальные условия для выживания вредителей.

О том, как природа защищает насекомых и стоит ли ожидать нового нашествия саранчи в 2026 году, рассказал научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Виталий Кавурка в интервью для РБК-Украина.

Почему снег — это спасение для насекомых, а не угроза

Энтомолог объясняет, что большинство видов насекомых, обитающих в Украине, за тысячи лет эволюции выработали надежные механизмы защиты от холода. Главным фактором успешной зимовки является наличие снега.

Под снегом в почве или в опавшей листве насекомые хорошо зимуют, так как образуется эффект термоса: низкая температура снаружи не проникает под толстый снежный покров. Поэтому они прекрасно переносят даже -20 градусов, — отмечает Виталий Кавурка.

Более того, умеренные морозы даже полезны для популяции вредителей. Если зима слишком теплая и влажная, среди насекомых начинают стремительно развиваться грибковые и бактериальные инфекции, которые могут привести к их массовой гибели. Мороз же консервирует эти процессы, позволяя вредителям выйти весной здоровыми и активными.

Прогноз на 2026 год: вернется ли саранча

После сложного лета 2025 года многих волнует вопрос: повторится ли масштабное нашествие саранчи? Ученый успокаивает: у природы есть собственная цикличность.

По словам специалиста, вспышки численности саранчи происходят примерно раз в 10 лет при условии специфического совпадения факторов (влажности, температуры и кормовой базы).

А вот ситуация с колорадским жуком подчиняется природным колебаниям. Если в отдельном районе жука стало меньше — это не означает, что вид исчезает, это лишь временный спад в рамках многолетнего цикла.

Сегодня на насекомых в Украине влияет не только погода. Боевые действия, масштабные пожары и изменения климата вносят свои коррективы в экосистему. Однако, как показывает опыт, вредители адаптируются быстрее, чем полезные виды.

