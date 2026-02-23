Стиль жизни

Будет ли нашествие коларадского жука в 2026 году: энтомолог дал прогноз после морозной зимы

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 февраля 2026, 18:00 2 мин.
Будет ли нашествие саранчи в 2026 году
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь