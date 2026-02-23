Чи буде нашестя коларадського жука у 2026 році: ентомолог дав прогноз після морозної зими

Серед аграріїв та садівників побутує думка, що суворі лютневі морози здатні вичистити поля від шкідливих комах. Проте науковці застерігають від зайвого оптимізму: сніжна зима, навпаки, створює ідеальні умови для виживання шкідників.

Про те, як природа захищає комах та чи варто очікувати на нове нашестя сарани у 2026 році, розповів науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Кавурка в інтерв’ю для РБК-Україна.

Чому сніг — це порятунок для комах, а не загроза

Ентомолог пояснює, що більшість видів комах, які мешкають в Україні, за тисячі років еволюції виробили надійні механізми захисту від холоду. Головним фактором успішної зимівлі є наявність снігу.

Під снігом у ґрунті чи в опалому листі комахи добре зимують, бо утворюється ефект термоса: низька температура зовні не проникає під товстий сніжний покрив. Тому вони чудово переносять навіть -20 градусів, — зазначає Віталій Кавурка.

Ба більше, помірні морози є навіть корисними для популяції шкідників. Якщо зима надто тепла та волога, серед комах починають стрімко поширюватися грибкові та бактеріальні інфекції, які можуть призвести до їхньої масової загибелі. Мороз же консервує ці процеси, дозволяючи шкідникам вийти навесні здоровими та активними.

Прогноз на 2026 рік: чи повернеться сарана

Після складного літа 2025 року багатьох хвилює питання: чи повториться масштабне нашестя сарани? Науковець заспокоює: природа має власну циклічність.

За словами фахівця, спалахи чисельності сарани відбуваються приблизно раз на 10 років за умови специфічного збігу факторів (вологості, температури та кормової бази).

А от ситуація з колорадським жуком підпорядковується природним коливанням. Якщо в окремому районі жука стало менше — це не означає, що вид зникає, це лише тимчасовий спад у межах багаторічного циклу.

Сьогодні на комах в Україні впливає не лише погода. Бойові дії, масштабні пожежі та зміни клімату вносять свої корективи в екосистему. Проте, як показує досвід, шкідники адаптуються швидше за корисні види.

