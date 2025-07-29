Сарана її боїться: в Україні згадали про “зброю з полів”

Південь та східний південь України охоплені навалою сарани, що спустошує аграрні угіддя. Фермери Дніпропетровської та Запорізької областей вже фіксують значні втрати, а біологи попереджають про подальше просування шкідника на північ — у Кіровоградську, Полтавську та інші регіони.

Ця загроза змушує агробізнес шукати ефективні рішення, адже традиційні інсектициди, хоч і знищують комах, водночас шкодять екології та роблять врожаї небезпечними для людини.

У пошуках екологічних та дієвих методів боротьби з цією аграрною проблемою, несподівану пораду дала Наталія Підлісна. Вона, активно слідкуючи за агроновинами та аналізуючи доступні рішення, поділилася інформацією, яка може стати справжнім порятунком для врожаїв.

Як знищити сарану: альтернатива інсектицидам

Звісно, боротьба з сараною ведеться з давніх-давен, і офіційні джерела завжди наголошували на важливості профілактичних заходів. Однак у сучасному світі часто вдаються до інсектицидів — речовин, що знищують комах.

Таке рішення має серйозні побічні ефекти: інсектициди вбивають не тільки сарану, а й корисних комах, таких як бджоли, знищують всю кормову базу для птахів і, що найважливіше, роблять врожаї непридатними для споживання людиною.

У зв’язку з цим, у соціальних мережах знову заговорили про дієву альтернативу, яка була відома нашим пращурам.

Просо: забутий секрет захисту полів

Як зазначила Наталя Підлісна, кращим методом протидії сарані виявляються профілактичні посіви проса. Існують американські дослідження, проведені близько 8-10 років тому (ймовірно, штатом Аризона), які показали, що сарана абсолютно не виносить просяних полів і просто оминає їх.

Якщо обсаджувати просом поля по периметру, це створює своєрідний невидимий бар’єр, і шкідники пролітають повз.

Ця мудрість, застосовувана нашими предками, знову набуває актуальності у світлі сучасних викликів.

Універсальність проса: від агробізнесу до малих садів

Такий природний метод боротьби є не тільки ефективним, а й екологічно безпечним, на відміну від хімічних засобів. Для великих сільськогосподарських угідь це може стати стратегічним рішенням для захисту врожаю без шкоди для довкілля та здоров’я споживачів.

Але користь проса не обмежується лише великими полями. Для любительських та невеликих садів і фермерських господарств прекрасно підходить і декоративне просо.

Воно не тільки ефективно захищає посадки від сарани, а й надзвичайно прикрашає ділянку. Декоративне просо є багаторічником, з кожним роком стає лише красивішим, не вимагає постійного догляду — достатньо лише зрізати солому навесні.

Раніше ми писали, що сарана в Запоріжжі — логічне продовження екологічної кризи, яку спровокував підрив Каховської ГЕС.

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