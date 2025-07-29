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Сарана її боїться: в Україні згадали про “зброю з полів”

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2025, 19:00
Сарана її боїться: в Україні згадали про “зброю з полів”

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