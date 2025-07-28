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Сарана з Росії? Коли припиниться нашестя комах та чому це сталося

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Липня 2025, 19:00
сарана
Фото Unsplash

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