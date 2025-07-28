Сарана з Росії? Коли припиниться нашестя комах та чому це сталося

Уже другий тиждень в Україні триває масове нашестя сарани. Спершу шкоди зазнала лише Запорізька область, та за тиждень комахи дійшли до Дніпропетровської, Херсонської та Одеської областей! “Наступ” комах може трапитися і в інших регіонах.

Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський розповів в інтерв’ю Latifundist, звідки в Україні з’явилася сарана і чому в цьому винна Росія.

Хто винен у нашесті сарани в Україні

Сарана — одна з найкритичніших нині проблем. Адже вона може знищити урожаї ще до їхнього збору. Тож аграрії та українські родини, які мають городи, скаржаться на навалу сарани. Найбільше проблем комахи можуть накоїти на полях Запорізької, Херсонської та Одеської областей, і залишити нас без зерна та інших культур.

Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський пояснив ситуацію коротко: де війна — там сарана. Попри те, що в Україні щороку фіксують активність сарани, цьогоріч ситуація погіршилася з кількох причин:

Підвищення середньодобової температури. Зміна клімату. Війна.

Через війну щороку більшає занедбаних земель. Не варто забувати і про екоцид, який росіяни вчинили на Каховській ГЕС.

Нашестя сарани — наслідок екоциду Росії проти України. Та і не тільки проти України, а і проти всього світу. Зверніть увагу, у 2022-2025 роках спалахи відбувалися в регіонах, де ведуться бойові дії з росіянами.

За словами Чайковського, напади сарани продовжуватимуться поки триває війна. Раніше сарану з’їдали птахи, однак там, де вибухи — птахів немає.

Причиною інтенсивного розвитку сарани є російський екоцид, бо в південних областях русло Дніпра значно зменшилося. Улюблена територія саранових — якраз береги річок і занедбана територія. Зараз таких земель дуже багато, особливо там, де все заміновано.

Що робитимуть із сараною

Минулого тижня провели всеукраїнську нараду з фахівцями фітосанітарного напрямку. Вирішили обстежити всі території. Та є проблема: на два райони — один інспектор.

Але це завдання також місцевих адміністрацій, у першу чергу, сільгоспвиробників. Наше прохання: бачите сарану — повідомляйте наш територіальний орган Держпродспоживслужби у своїй області.

Після повідомлення на місце розмноження сарани приїздить спеціаліст ДПСС, який вимірює кількість комах і завдану нею шкоду. Якщо рівень економічної шкоди перевищує допустимий, на ділянці введуть особливий режим захисту.

Режим захисту виконують місцеві обладміністрації, працівники ДСНС, і всі небайдужі.

Поки масштабних збитків аграріям сарана не завдала, і на сьогодні ситуація не є критичною. Найважчою лишається ситуація у Запорізькій області. Останнім часом змінився вітер, тож сарана кочує на тимчасово окуповані території.

Люди можуть боротися із сараною за допомогою качок. Випускати їх на місця, де багато шкідників. А також слід оперативно повідомляти і фотографувати сарану для ДПСС.

Раніше ми розповідали, чим небезпечний укус сарани.

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