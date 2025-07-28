Стиль жизни Садоводство и огород

Саранча из России? Когда прекратится нашествие насекомых и почему это произошло

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 июля 2025, 19:00
саранча
Фото Unsplash

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