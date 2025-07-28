Саранча из России? Когда прекратится нашествие насекомых и почему это произошло

Уже вторую неделю в Украине продолжается массовое нашествие саранчи. Сначала ущерб понесла только Запорожская область, но за неделю насекомые дошли до Днепропетровской, Херсонской и Одесской областей! “Наступление” насекомых может случиться и в других регионах.

Замглавы Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский рассказал в интервью Latifundist, откуда в Украине появилась саранча и почему в этом виновата Россия.

Кто виноват в нашествии саранчи в Украине

Саранча — одна из самых критических проблем сейчас. Ведь она может уничтожить урожаи еще до их сбора. Аграрии и украинские семьи, которые имеют огороды, жалуются на нашествие саранчи. Больше всего проблем насекомые могут натворить на полях Запорожской, Херсонской и Одесской областей, и оставить нас без зерна и других культур.

Заместитель председателя Госпотребслужбы Вадим Чайковский объяснил ситуацию коротко: где война — там саранча. Несмотря на то, что в Украине ежегодно фиксируют активность саранчи, ситуация в этом году ухудшилась по нескольким причинам:

Повышение среднесуточной температуры. Изменение климата. Война.

Из-за войны ежегодно увеличивается количество заброшенных земель. Не стоит забывать и об экоциде, который россияне совершили на Каховской ГЭС.

Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира. Обратите внимание, что в 2022-2025 годах вспышки происходили в регионах, где ведутся боевые действия с россиянами.

По словам Чайковского, нападения саранчи будут продолжаться, пока идет война. Раньше саранчу съедали птицы, однако там, где взрывы, птиц нет.

Причиной интенсивного развития саранчи является российский экоцид, потому что в южных областях русло Днепра значительно уменьшилось. Любимая территория саранчи — как раз берега рек и заброшенная территория. Сейчас таких земель очень много, особенно там, где все заминировано.

Что делать с саранчой

На прошлой неделе провели всеукраинское совещание со специалистами фитосанитарного направления. Решили обследовать все территории. Но есть проблема: на два района — один инспектор.

Но это задача также местных администраций, в первую очередь, сельхозпроизводителей. Наша просьба: видите саранчу — сообщайте нашему территориальному органу Госпродпотребслужбы в своей области.

После сообщения на место размножения саранчи приезжает специалист ГППС, измеряющий количество насекомых и причиненный ими ущерб. Если уровень экономического ущерба превышает допустимый, на участке будет введен особый режим защиты.

Режим защиты выполняют местные обладминистрации, работники ГСЧС и все неравнодушные.

Пока масштабный ущерб аграриям саранча не нанесла, и на сегодня ситуация не является критической. Сложнейшей остается ситуация в Запорожской области. В последнее время сменился ветер, и саранча кочует на временно оккупированные территории.

Люди могут бороться с саранчой с помощью уток. Выпускать их на места, где много вредителей. А также следует оперативно сообщать и фотографировать саранчу для ГППС.

Раньше мы рассказывали, чем опасен укус саранчи.

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