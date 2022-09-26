Для тебя время тоже летит все быстрее? Почему так происходит, объяснили ученые

Время летит так быстро! В детстве столько всего успевали, а проходила только часть дня. На такой мысли ловил себя каждый взрослый.

Ученые Studyfinds провели исследование, чтобы раз и навсегда выяснить, почему у взрослых время пробегает так быстро и незаметно.

Оказалось, что в период старения организма скорость человеческого мозга получать информацию и визуализировать ее медленно снижается. Такой процесс приводит к ускоренному восприятию времени.

Сейчас также смотрят

Люди удивляются, как много информации они помнят в юности. Однако дело совсем не в том, что в прошлом опыт был более важным. Просто обработка данных происходила гораздо быстрее.

Ученый из Дюкского университета Андриан Бежан рассказал, что в процессе старения мозга рядом с обработкой информации шагают нервы и увеличенные в размерах нейроны.

Это замедляет поток электрических сигналов в сознании человека и приводит к тому, что нам нужно гораздо больше времени, чтобы обработать все ментальные образы и воспоминания.

Наш мозг умеет играть с нами так, что мы никогда этого не заметим. К примеру, ты слышал(-а) о когнитивных искажениях? Читай об ошибках своего мышления, мешающих жить, в нашем материале.

Не пропускай самое интересное! Подписывайся на наш Telegram-канал.