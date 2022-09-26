Для тебе час теж летить дедалі швидше? Чому так відбувається, з’ясували у дослідженні

Час летить так швидко! У дитинстві скільки всього встигали, а проходила лишень частина дня. На такій думці ловив себе чи не кожен дорослий.

Вчені Studyfinds провели дослідження, щоб раз і назавжди з’ясувати, чому у дорослих час пробігає так швидко й непомітно.

Виявилося, що під час старіння організму швидкість людського мозку отримувати інформацію і візуалізувати її повільно знижується. Такий процес призводить до прискореного сприйняття часу.

Зараз також дивляться

Люди дивуються, як багато інформації вони пам’ятають у юності. Однак річ зовсім не в тому, що в минулому досвід був важливішим. Просто оброблення даних відбувалося набагато швидше.

Науковець з Дюкського університету Андріан Бежан розповів, що у процесі старіння мозку поруч з обробкою інформації крокують нерви та збільшені у розмірах нейрони.

Це уповільнює потік електричних сигналів у свідомості людини й призводить до того, що нам треба значно більше часу, щоб обробити всі ментальні образи та спогади.

Наш мозок вміє грати з нами так, що ми ніколи цього не помітимо. До прикладу, чи чув(-ла) ти про когнітивні викривлення? Читай про помилки свого мислення, які заважають жити, в нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше! Підписуйся на наш Telegram-канал.