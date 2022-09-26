Здоров'я та краса

Для тебе час теж летить дедалі швидше? Чому так відбувається, з’ясували у дослідженні

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 26 Вересня 2022, 22:00
час
Фото: Unsplash

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