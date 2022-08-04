Наліпки з нагадуваннями вже не допомагають? Читай 20 порад від невролога, як покращити свою пам’ять

У кожного з нас бувають моменти, що ми щось забуваємо. Нещодавні дослідження доводять, що це відбувається незалежно від віку, статі чи розумових здібностей.
За статистикою, доросла людина має прогалини у пам’яті приблизно шість разів на тиждень, що, звісно, приносить певний дискомфорт.
Лікар-невролог Віталій Осташко поділився з виданням Факти ICTV. Здоров’я 20 порадами, як активізувати свою пам’ять.
Запам’ятовування — активний процес. Щоб використати пам’ять на повну, потрібно навчитися бути уважним, планувати та організовувати себе, — переконаний лікар.
Запам’ятовування — активний процес. Щоб використати пам’ять на повну, потрібно навчитися бути уважним, планувати та організовувати себе, — переконаний лікар.
Отож декілька дієвих порад, як активізувати процес запам’ятовування:
Наш мозок — унікальний орган. Та його робота залежить від багатьох факторів, деякі з яких зовсім неочевидні. Наприклад, зневоднення організму негативно впливає на когнітивні функції людини. Читай, як мозок реагує на нестачу води.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!