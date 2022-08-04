Наліпки з нагадуваннями вже не допомагають? Читай 20 порад від невролога, як покращити свою пам’ять

У кожного з нас бувають моменти, що ми щось забуваємо. Нещодавні дослідження доводять, що це відбувається незалежно від віку, статі чи розумових здібностей.

За статистикою, доросла людина має прогалини у пам’яті приблизно шість разів на тиждень, що, звісно, приносить певний дискомфорт.

Лікар-невролог Віталій Осташко поділився з виданням Факти ICTV. Здоров’я 20 порадами, як активізувати свою пам’ять.

Як покращити пам’ять

Запам’ятовування — активний процес. Щоб використати пам’ять на повну, потрібно навчитися бути уважним, планувати та організовувати себе, — переконаний лікар.

Отож декілька дієвих порад, як активізувати процес запам’ятовування:

Асоціюй з навколишнім середовищем. Не дарма кажуть, що для того, щоб щось згадати, потрібно повернутись на те місце, де ти про це думав/-ла. Досить навіть подумки уявити це місце. Це точно працює.

Не дарма кажуть, що для того, щоб щось згадати, потрібно повернутись на те місце, де ти про це думав/-ла. Досить навіть подумки уявити це місце. Це точно працює. Дій. Прив’яжи запам’ятовування до дії. Наприклад, проговорюючи номер телефону, стисни лівий кулак. Згодом, стискаючи цей кулак, ти згадуватимеш номер.

Прив’яжи запам’ятовування до дії. Наприклад, проговорюючи номер телефону, стисни лівий кулак. Згодом, стискаючи цей кулак, ти згадуватимеш номер. Проговорюй перед сном. Класти книжку під подушку — так собі ідея, а ось прочитати текст вголос увечері допоможе якісно запам’ятати інформацію. Адже в цей час ми можемо сконцентруватись і не відволікатись на зовнішні фактори.

Класти книжку під подушку — так собі ідея, а ось прочитати текст вголос увечері допоможе якісно запам’ятати інформацію. Адже в цей час ми можемо сконцентруватись і не відволікатись на зовнішні фактори. Пий молоко. Коли дослідники запитали 972 особи про їхню дієту, то виявили, що любителі молока, які п’ють його п’ять-шість разів на день, запам’ятовують краще, ніж ті, хто зовсім не п’є молока.

Коли дослідники запитали 972 особи про їхню дієту, то виявили, що любителі молока, які п’ють його п’ять-шість разів на день, запам’ятовують краще, ніж ті, хто зовсім не п’є молока. Виконуй аеробні вправи. Вони покращують пам’ять та сприяють утворенню нових клітин в частині головного мозку, яка відповідає за пам’ять та навчання.

Роби вправи очима . Достатньо порухати свої очі вгору-вниз або вправо-вліво протягом півхвилини — і ось ти вже більше сконцентрований/-а на запам’ятовуванні.

. Достатньо порухати свої очі вгору-вниз або вправо-вліво протягом півхвилини — і ось ти вже більше сконцентрований/-а на запам’ятовуванні. Відмовся від алкоголю перед сном . Справді, алкогольні напої допомагають людині заснути. Але водночас вони погіршують якість сну, що негативно впливає на пам’ять.

. Справді, алкогольні напої допомагають людині заснути. Але водночас вони погіршують якість сну, що негативно впливає на пам’ять. Промовляй дії вголос . Наприклад, якщо ти не хочеш загубити свої ключі, то, повісивши їх на гачок у коридорі, повтори цю інформацію. Це допоможе згодом пригадати необхідне.

. Наприклад, якщо ти не хочеш загубити свої ключі, то, повісивши їх на гачок у коридорі, повтори цю інформацію. Це допоможе згодом пригадати необхідне. Вивчай частинами . Не намагайся одразу запам’ятати весь номер телефону. Розбий його на кілька блоків по дві-чотири цифри.

. Не намагайся одразу запам’ятати весь номер телефону. Розбий його на кілька блоків по дві-чотири цифри. Кинь курити. Адже паління значно шкодить пам’яті. У середньому курці запам’ятовують лише 59% інформації.

Плануй вголос. Якщо ти часто забуваєш, що потрібно робити щодня, то наперед розплануй свої дії. Наприклад, я встану з ліжка, піду вмиюсь, почищу зуби та одразу вип’ю таблетки.

Якщо ти часто забуваєш, що потрібно робити щодня, то наперед розплануй свої дії. Наприклад, я встану з ліжка, піду вмиюсь, почищу зуби та одразу вип’ю таблетки. Пий зелений чай. Адже в його складі є органічна молекула EGCG — антиоксидант, який захищає від вікових дегенеративних захворювань.

Адже в його складі є органічна молекула EGCG — антиоксидант, який захищає від вікових дегенеративних захворювань. Спробуй середземноморську дієту та не переїдай . Надмірне вживання їжі може з віком негативно вплинути на пам’ять.

. Надмірне вживання їжі може з віком негативно вплинути на пам’ять. Вивчай іноземні мови. Вчитись — ніколи не пізно. Це покращує когнітивні здібності у будь-якому віці.

Вчитись — ніколи не пізно. Це покращує когнітивні здібності у будь-якому віці. Гуляй на природі. Дослідники вважають, що любителі гуляти в парках мають на 20% кращу пам’ять, ніж ті, хто воліє сидіти вдома.

Їж чорний шоколад. Він багатий на флавоноїди, які допомагають мозку розв’язувати математичні задачі.

Він багатий на флавоноїди, які допомагають мозку розв’язувати математичні задачі. Спи достатньо часу. Адже сон допомагає мозку втримувати інформацію.

Адже сон допомагає мозку втримувати інформацію. Танцюй. Ритмічна музика й запальні рухи, наприклад, сальси допоможуть закрити прогалини в пам’яті.

Ритмічна музика й запальні рухи, наприклад, сальси допоможуть закрити прогалини в пам’яті. Подорожуй. Нові враження надзвичайно важливі не лише для емоційного стану людини, але й для роботи мозку та пам’яті.

Нові враження надзвичайно важливі не лише для емоційного стану людини, але й для роботи мозку та пам’яті. Проговорюй алфавіт. Якщо ніяк не вдається згадати потрібне слово, то повтори алфавіт, доки не дійдеш до літери, на яку це слово починається.

Наш мозок — унікальний орган. Та його робота залежить від багатьох факторів, деякі з яких зовсім неочевидні. Наприклад, зневоднення організму негативно впливає на когнітивні функції людини. Читай, як мозок реагує на нестачу води.

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