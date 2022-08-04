Наклейки с напоминаниями уже не помогают? Читай 20 советов от невролога, как улучшить свою память

У каждого из нас бывают моменты, когда мы что-нибудь забываем. Недавние исследования доказывают, что это происходит вне зависимости от возраста, пола или умственных способностей.

По статистике, взрослый человек имеет пробелы в памяти примерно шесть раз в неделю, что, конечно, приносит определенный дискомфорт.

Врач-невролог Виталий Осташко поделился для издания Факты ICTV. Здоровье 20 советами, как активизировать свою память.

Как улучшить память

Запоминание — активный процесс. Чтобы использовать память по полной, нужно научиться быть внимательным, планировать и организовывать себя, — убежден врач.

Итак, несколько действенных советов, как активизировать процесс запоминания:

Ассоциируй с окружающей средой. Не зря говорят, что для того, чтобы что-то вспомнить, нужно вернуться на то место, где ты об этом думал/-а. Достаточно даже мысленно представить это место. Это точно работает.

Не зря говорят, что для того, чтобы что-то вспомнить, нужно вернуться на то место, где ты об этом думал/-а. Достаточно даже мысленно представить это место. Это точно работает. Действуй. Привяжи запоминание к действию. К примеру, проговаривая номер телефона, сожми левый кулак. Впоследствии, сжимая этот кулак, ты будешь вспоминать номер.

Привяжи запоминание к действию. К примеру, проговаривая номер телефона, сожми левый кулак. Впоследствии, сжимая этот кулак, ты будешь вспоминать номер. Проговаривай перед сном. Класть книгу под подушку — так себе идея, а вот прочитать текст вслух вечером поможет качественно запомнить информацию. Ведь в это время мы можем сконцентрироваться и не отвлекаться на внешние факторы.

Класть книгу под подушку — так себе идея, а вот прочитать текст вслух вечером поможет качественно запомнить информацию. Ведь в это время мы можем сконцентрироваться и не отвлекаться на внешние факторы. Пей молоко. Когда исследователи опросили 972 человека об их диете, то обнаружили, что любители молока, которые пьют его пять-шесть раз в день, запоминают лучше, чем те, кто совсем не пьет молоко.

Когда исследователи опросили 972 человека об их диете, то обнаружили, что любители молока, которые пьют его пять-шесть раз в день, запоминают лучше, чем те, кто совсем не пьет молоко. Выполняй аэробные упражнения. Они улучшают память и способствуют образованию новых клеток в части головного мозга, отвечающей за память и обучение.

Делай упражнения глазами. Достаточно подвигать свои глаза вверх-вниз или вправо-влево в течение полуминуты — и вот ты уже больше сконцентрирован/-а на запоминании.

Достаточно подвигать свои глаза вверх-вниз или вправо-влево в течение полуминуты — и вот ты уже больше сконцентрирован/-а на запоминании. Откажись от алкоголя перед сном. Действительно, алкогольные напитки помогают человеку уснуть. Но в то же время они ухудшают качество сна, что негативно влияет на память.

Действительно, алкогольные напитки помогают человеку уснуть. Но в то же время они ухудшают качество сна, что негативно влияет на память. Произноси действия вслух. К примеру, если ты не хочешь потерять свои ключи, то, повесив их на крючок в коридоре, повтори эту информацию. Это поможет впоследствии вспомнить необходимое.

К примеру, если ты не хочешь потерять свои ключи, то, повесив их на крючок в коридоре, повтори эту информацию. Это поможет впоследствии вспомнить необходимое. Изучай по частям. Не нужно пытаться сразу запомнить весь телефонный номер. Разбей его на несколько блоков по две-четыре цифры.

Не нужно пытаться сразу запомнить весь телефонный номер. Разбей его на несколько блоков по две-четыре цифры. Брось курить. Ведь курение значительно вредит памяти. В среднем курильщики запоминают только 59% информации.

Планируй вслух. Если ты часто забываешь, что нужно делать каждый день, то заранее распланируй свои действия. Например, я встану с кровати, пойду умоюсь, почищу зубы и сразу выпью таблетки.

Если ты часто забываешь, что нужно делать каждый день, то заранее распланируй свои действия. Например, я встану с кровати, пойду умоюсь, почищу зубы и сразу выпью таблетки. Пей зеленый чай. Ведь в его составе есть органическая молекула EGCG — антиоксидант, защищающий от возрастных дегенеративных заболеваний.

Ведь в его составе есть органическая молекула EGCG — антиоксидант, защищающий от возрастных дегенеративных заболеваний. Попробуй средиземноморскую диету и не переедай. Чрезмерное употребление пищи может с возрастом отрицательно повлиять на память.

Чрезмерное употребление пищи может с возрастом отрицательно повлиять на память. Изучай иностранные языки. Учиться никогда не поздно. Это улучшает когнитивные способности в любом возрасте.

Учиться никогда не поздно. Это улучшает когнитивные способности в любом возрасте. Гуляй на природе. Исследователи считают, что любители гулять в парках имеют на 20% лучшую память, чем те, кто предпочитает сидеть дома.

Ешь черный шоколад. Он богат флавоноидами, которые помогают мозгу решать математические задачи.

Он богат флавоноидами, которые помогают мозгу решать математические задачи. Спи достаточно времени. Ведь сон помогает мозгу удерживать информацию.

Ведь сон помогает мозгу удерживать информацию. Танцуй. Ритмическая музыка и зажигательные движения, например, сальсы помогут закрыть пробелы в памяти.

Ритмическая музыка и зажигательные движения, например, сальсы помогут закрыть пробелы в памяти. Путешествуй. Новые впечатления очень важны не только для эмоционального состояния человека, но и для работы мозга и памяти.

Новые впечатления очень важны не только для эмоционального состояния человека, но и для работы мозга и памяти. Проговаривай алфавит. Если никак не удается вспомнить нужное слово, то повтори алфавит, пока не дойдешь до буквы, на которую это слово начинается.

Наш мозг — уникальный орган. Но его работа зависит от многих факторов, некоторые из которых совершенно неочевидны. К примеру, обезвоживание организма негативно влияет на когнитивные функции человека. Читай, как мозг реагирует на нехватку воды.

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