Наклейки с напоминаниями уже не помогают? Читай 20 советов от невролога, как улучшить свою память

У каждого из нас бывают моменты, когда мы что-нибудь забываем. Недавние исследования доказывают, что это происходит вне зависимости от возраста, пола или умственных способностей.
По статистике, взрослый человек имеет пробелы в памяти примерно шесть раз в неделю, что, конечно, приносит определенный дискомфорт.
Врач-невролог Виталий Осташко поделился для издания Факты ICTV. Здоровье 20 советами, как активизировать свою память.
Запоминание — активный процесс. Чтобы использовать память по полной, нужно научиться быть внимательным, планировать и организовывать себя, — убежден врач.
Запоминание — активный процесс. Чтобы использовать память по полной, нужно научиться быть внимательным, планировать и организовывать себя, — убежден врач.
Итак, несколько действенных советов, как активизировать процесс запоминания:
Наш мозг — уникальный орган. Но его работа зависит от многих факторов, некоторые из которых совершенно неочевидны. К примеру, обезвоживание организма негативно влияет на когнитивные функции человека. Читай, как мозг реагирует на нехватку воды.
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