Подарок на 8 марта жене: 20 идей для интересного презента

Не за горами праздник — 8 марта. Многие уже давно отказались от традиции дарить в этот день подарки девушкам, мамам и коллегам.

Но если ты хочешь порадовать жену интересным презентом, ищи идеи подарков на 8 марта в материале.

Подарок на 8 марта жене: как удивить

Перед этим праздником полки супермаркетов заваливают наборами косметики, конфет, игрушками и т.д. Но это самый легкий способ, который не обязательно понравится женщине.

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Если ты уже знаешь, что нужно жене, лучше купить то, что надо. Если идей нет, присмотрись к таким презентам:

Идеальное утро. На завтрак, перед работой, можно приготовить то, что любит жена, сделать кофе или вкусный чай и купить букет ее любимых цветов. Сертификат в салон. Узнай, где и какие процедуры посещает женщина. После этого приобрети в нем сертификат на один или несколько походов. Духи. Тут важно не прогадать и точно знать, каким ароматом пользуется женщина. Украшения. Важно подбирать, ориентируясь на вкус жены. Сертификат в СПА. Можно купить или на двоих, или просто для нее, добавив еще одну опцию, которая нравится многим — расслабляющий массаж. Курсы. Если жена давно хотела пройти курсы, например, английского, подари ей эту возможность. Романтический ужин. Можно приготовить вкусный сет из нескольких блюд или позвать женщину в ресторан. Необычные сладости. Если жена — сладкоежка, можно поискать интересные кондитерские изделия. Красивые часы. Нужно тоже ориентироваться на вкус женщины. Нижнее белье. Здесь тебе понадобятся размеры спутницы. Косметика. Загляни в ее косметичку и поищи ее любимые продукты, которые уже заканчиваются. Телефон. Если жена уже давно жалуется на плохую работу гаджета — можно присмотреть ей новый телефон. Техника. Многие женщины не в восторге от того, что им дарят миксер, блендер и другие приборы на кухню. Поэтому лучше не дарить такие подарки, если об этом не просят. Если есть необходимость обновить в доме ту или другую технику — лучше сделать это без привязки к празднику. А подарить жене то, в чем она нуждается. Например, новый утюжек для волос или фен. Домашнее животное. Если жена давно хотела попугая, кошку или собаку — это будет очень милым подарком. Сумочка. Перед этим важно спросить или точно знать, какой аксессуар нужен даме. Поездка в Карпаты или интересный город. Например, выходные на двоих во Львове. Красивые бокалы. Утонченные бокалы на тоненьких ножках — это красиво. Набор книг. Отталкивайся от литературных вкусов спутницы. Красивый букет цветов. Они перед праздниками чаще всего взлетают в цене. Лучше купить под свой бюджет, не пренебрегать вкусами жены, если она очень любит свежие цветы. Туалетный столик (трюмо) для макияжа или подставка для ноутбука.

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Подарки на 8 марта жене до 500 грн:

легкий халат;

шкатулка для украшений;

домашние тапочки;

любимые эфирные масла;

набор для рисования или картина по номерам;

магнитная доска для записей;

столик для завтраков в постель;

чехол для телефона;

поход на каток;

поход в кино;

билет в театр или на концерт.

Если ты решишь подарить сумку, то ранее мы рассказывали о самых модных сумках 2023 года.

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