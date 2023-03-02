Подарунок на 8 березня дружині: 20 ідей для цікавого презенту

Не за горами — свято 8 березня. Багато хто вже давно відмовився від традиції дарувати цього дня подарунки дівчатам, мамам та колегам.

Але якщо ти хочеш здивувати дружину цікавим презентом, шукай ідеї подарунків на 8 березня у матеріалі.

Подарунок на 8 березня дружині: як здивувати

Перед цим святом полички супермаркетів завалюють наборами косметики, цукерок, іграшками тощо. Але це — найлегший спосіб, який не обов’язково сподобається жінці.

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Якщо ти вже знаєш, що потрібно дружині, краще купити те, що їй треба. Якщо ж ідей немає, придивись до таких презентів:

Ідеальний ранок. На сніданок перед роботою можна приготувати те, що любить дружина, зробити каву або смачний чай і купити букет її улюблених квітів. Сертифікат у салоні. Дізнайся, де і які процедури відвідує жінка. Після цього придбай у ньому сертифікат на один або кілька походів. Парфуми. Тут важливо не помилитися і точно знати, яким ароматом користується жінка. Прикраси. Важливо підбирати, орієнтуючись на смак дружини. Сертифікат у СПА. Можна купити або на двох, або просто для неї, додавши ще одну опцію, яка багатьом подобається — масаж. Курси. Якщо дружина давно хотіла пройти курси, наприклад, англійської, подаруй їй цю можливість. Романтична вечеря. Можна приготувати смачний сет із кількох страв або покликати жінку до ресторану. Незвичайні солодощі. Якщо дружина — ласунка, можна пошукати цікаві кондитерські вироби. Гарний годинник. Потрібно також орієнтуватися на смак жінки. Спідня білизна. Тут тобі знадобляться розміри супутниці. Косметика. Зазирни у її косметичку та пошукай улюблені продукти, які вже закінчуються. Телефон. Якщо дружина вже давно скаржиться на погану роботу гаджета, можна придивитися їй новий телефон. Техніка. Багато жінок не в захваті від того, коли їм дарують міксер, блендер та інші прилади на кухню. Тому краще не дарувати такі подарунки, якщо про це не просять. Якщо є потреба оновити в будинку ту чи іншу техніку, краще зробити це без прив’язки до свята. А подарувати дружині те, чого вона потребує. Наприклад, новий вирівнювач для волосся або фен. Домашня тварина. Якщо дружина давно хотіла папугу, кішку чи собаку — це буде дуже милим подарунком. Сумочка. Перед цим важливо запитати чи точно знати, який аксесуар потрібен дамі. Поїздка до Карпат або в цікаве місто. Наприклад, вихідні на двох у Львові. Красиві келихи. Витончені келихи на тоненьких ніжках — це справді красиво. Набір книг. Відштовхуйся від літературних уподобань супутниці. Красивий букет квітів. Вони перед святами найчастіше злітають у ціні. Краще купити під свій бюджет, не нехтувати смаками дружини, якщо вона дуже любить свіжі квіти. Туалетний столик (трюмо) для макіяжу чи підставка для ноутбука.

Подарунки на 8 березня дружині до 500 грн:

легкий халат;

скринька для прикрас;

домашні капці;

улюблені ефірні олії;

набір для малювання чи картина за номерами;

магнітна дошка для записів;

столик для сніданків у ліжко;

чохол для телефону;

похід на ковзанку;

похід у кіно;

квиток у театр чи на концерт.

Якщо ти вирішиш подарувати сумку, то раніше ми розповідали про наймодніші сумки 2023 року.

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