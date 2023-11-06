Праздничная красота за копейки! Изделия на Новый год из фоамирана: идеи и инструкции

Новый год уже не за горами, а у многих праздничное настроение появится сразу после первых снежинок за окном.
Чтобы только приумножать атмосферу праздника в домах, предлагаем тебе несколько идей для украшения твоей новогодней елки. А именно — как изготовить новогодние игрушки из фоамирана своими руками.
Фоамиран — это канцелярский материал с блестками с одной стороны и глянцевой стороной — с другой.
Преимущество этого материала в том, что делать различные изделия из него достаточно легко и удобно, а блестки не осыпаются и не пристают к пальцам во время работы.
Из фоамирана можно сделать интересные новогодние украшения на елку: шарики, снежинки или целые аппликации.
Для того чтобы выполнить новогодние шарики на елку из фоамирана, тебе понадобится два разноцветных листа фоамирана и горячий клей.
Для изготовления объемной снежинки для новогоднего декора понадобится блестящий фоамиран толщиной в два миллиметра.
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