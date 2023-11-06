Праздничная красота за копейки! Изделия на Новый год из фоамирана: идеи и инструкции

Новый год уже не за горами, а у многих праздничное настроение появится сразу после первых снежинок за окном.

Чтобы только приумножать атмосферу праздника в домах, предлагаем тебе несколько идей для украшения твоей новогодней елки. А именно — как изготовить новогодние игрушки из фоамирана своими руками.

Изделия из фоамирана к Новому году

Фоамиран — это канцелярский материал с блестками с одной стороны и глянцевой стороной — с другой.

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Преимущество этого материала в том, что делать различные изделия из него достаточно легко и удобно, а блестки не осыпаются и не пристают к пальцам во время работы.

Из фоамирана можно сделать интересные новогодние украшения на елку: шарики, снежинки или целые аппликации.

Новогодние шарики из фоамирана: как сделать

Для того чтобы выполнить новогодние шарики на елку из фоамирана, тебе понадобится два разноцветных листа фоамирана и горячий клей.

Нарежь бумагу на девять полосок, шириной один сантиметр, а длиной десять сантиметров. С каждой стороны полоски отмерь по полтора сантиметра и отрежь два угла, чтобы полоска на конце сформировала острый угол. Таким образом, ты получишь зауженные к концу полоски бумаги, которые потом будет легко клеить. Из бумаги одного из имеющихся цветов вырежь квадрат длиной и шириной по пять сантиметров. Скрути его в тубус и склей концы между собой. На два конца приклей вырезанные из той же бумаги круги, диаметром два сантиметра, чтобы сформировать закрытый тубус. К тубусу поочередно приклей полоски одного цвета с одной стороны, а затем полоски другого цвета с другой таким образом, чтобы полоски при соединении друг с другом чередовались в цветах. Приклей концы полосок с других сторон, формируя шар. К одному концу шара приклей ленту или нить — украшение можно вешать на елку!

Снежинка из фоамирана: как сделать

Для изготовления объемной снежинки для новогоднего декора понадобится блестящий фоамиран толщиной в два миллиметра.

Вырежь из фоамирана квадрат длиной и шириной по шесть сантиметров. На квадрате выполни разметку через каждые полсантиметра. Не доходи до края квадрата полтора сантиметра. Сложи квадрат пополам блестящей стороной внутрь, формируя треугольник. Ножницами разрежь полоски по разметке, не доходя до края снежинки полсантиметра. Склей полоски между собой, формируя овальные фигуры. Первые две полоски склей блестящей стороной наружу, следующие две — внутрь, и так далее. В конце концов у тебя получится красивая “веточка” снежинки. Таких “веток” сделай пять штук. Соедини их между собой горячим клеем и привяжи нить или ленту.

Изделия на Новый год из фоамирана: подборка идей

Каким будет 2024 год и что нам принесет, можешь узнать из нашего другого материала: что надеть на Новый 2024 год и какого животного это год.

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