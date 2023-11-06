Святкова краса за копійки! Вироби на Новий рік із фоамірану: ідеї та інструкції

Новий рік вже не за горами, а у багатьох святковий настрій зʼявиться одразу після перших сніжинок за вікном.

Щоб лише примножувати атмосферу свята в оселях, пропонуємо тобі кілька ідей для прикрашання твоєї новорічної ялинки. А саме — як виготовити новорічні іграшки з фоамірану своїми руками.

Вироби із фоамірану до Нового року

Фоаміран — це канцелярський матеріал із блискучою стороною з одного боку та глянцевою — з іншого.

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Перевага цього матеріалу в тому, що виконувати різні вироби з нього досить легко та зручно, а блискітки не осипаються та не чіпляються до пальців під час роботи.

З фоамірану можна зробити цікаві новорічні прикраси на ялинку: кульки, сніжинки чи цілі аплікації.

Новорічні кульки з фоамірану: як зробити

Для того, щоб виконати новорічні кульки на ялинку з фоамірану, тобі знадобиться два різноколірних листи фоамірану та гарячий клей.

Наріж папір на девʼять смужок, шириною один сантиметр, а довжиною десять сантиметрів. З кожного боку смужки відміряй по півтора сантиметра та відріж два кутики, аби смужка на кінці сформувала гострий кут. Таким чином ти отримаєш завужені до кінця смужки паперу, які потім буде легко клеїти. З паперу одного із кольорів, що є в наявності, виріж квадрат довжиною та шириною по пʼять сантиметрів. Скрути його у тубус та склей кінці між собою. На два кінці приклей вирізані з того ж паперу кола, діаметром два сантиметри, аби сформувати закритий тубус. До тубуса по черзі приклей смужки одного кольору з одного боку, а потім смужки іншого кольору — з іншого таким чином, аби смужки при зʼєднанні одна з одною чергувалися у кольорах. Приклей кінці смужок з інших боків, формуючи кулю. До одного кінця кулі приклей стрічку або нитку — прикрасу можна вішати на ялинку!

Сніжинка з фоамірану: як зробити

Для виготовлення об’ємної сніжинки для новорічного декору знадобиться блискучий фоаміран товщиною два міліметри.

Виріж з фоамірану квадрат довжиною та шириною по шість сантиметрів. На квадраті виконай розмітку через кожні півсантиметра. Не доходь до краю квадрата півтора сантиметра. Склади квадрат навпіл блискучою стороною всередину, формуючи трикутник. Ножицями розріж смужки по розмітці, не доходячи до краю сніжинки півсантиметра. Склей смужки між собою, формуючи овальні фігури. Перші дві смужки склей блискучою стороною назовні, наступні дві — всередину, і так далі. Зрештою у тебе вийде красива “гілочка” сніжинки. Таких “гілок” зроби пʼять штук. Зʼєднай їх між собою гарячим клеєм та привʼяжи нитку чи стрічку.

Вироби на Новий рік із фоамірану: добірка ідей

Яким буде 2024 рік і що нам принесе, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу: що вдягнути на Новий 2024 рік і якої тварини це рік.

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