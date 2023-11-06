Святкова краса за копійки! Вироби на Новий рік із фоамірану: ідеї та інструкції

Новий рік вже не за горами, а у багатьох святковий настрій зʼявиться одразу після перших сніжинок за вікном.
Щоб лише примножувати атмосферу свята в оселях, пропонуємо тобі кілька ідей для прикрашання твоєї новорічної ялинки. А саме — як виготовити новорічні іграшки з фоамірану своїми руками.
Фоаміран — це канцелярський матеріал із блискучою стороною з одного боку та глянцевою — з іншого.
Перевага цього матеріалу в тому, що виконувати різні вироби з нього досить легко та зручно, а блискітки не осипаються та не чіпляються до пальців під час роботи.
З фоамірану можна зробити цікаві новорічні прикраси на ялинку: кульки, сніжинки чи цілі аплікації.
Для того, щоб виконати новорічні кульки на ялинку з фоамірану, тобі знадобиться два різноколірних листи фоамірану та гарячий клей.
Для виготовлення об’ємної сніжинки для новорічного декору знадобиться блискучий фоаміран товщиною два міліметри.
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Яким буде 2024 рік і що нам принесе, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу: що вдягнути на Новий 2024 рік і якої тварини це рік.
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