“Облачные” сервисы и BankID — что помогло банковской системе Украины выстоять в начале войны

В начале полномасштабной войны России против Украины украинцы бросились в банкоматы снимать наличные и переводить гривны в валюту за рубежом. Это было связано со страхом коллапса банковской системы.
Однако Нацбанк и другие крупные украинские банки показали образцовую устойчивость в условиях войны. Читай, что помогло украинской финансовой системе выстоять в экстремальных условиях.
По данным НБУ, за март средства на банковских счетах украинцев выросли более чем на 9%. Это свидетельствует о том, что уже в первый месяц полномасштабной войны люди поняли, что отечественной банковской системе можно доверять, а затем и очереди в банкоматы исчезли.
Заместитель главы НБУ Алексей Шабан в комментарии для BBC Украина рассказал, что Нацбанк тщательно готовился к возможной эскалации конфликта с Россией и с 2014 года во всех прогнозах учитывал соответствующие риски.
У нас были четкие планы действий, как реагировать на те или иные события, чтобы обеспечить надежную и постоянную работу банковской системы, сохранить средства граждан и бесперебойность платежей, — отмечает Алексей Шабан.
У нас были четкие планы действий, как реагировать на те или иные события, чтобы обеспечить надежную и постоянную работу банковской системы, сохранить средства граждан и бесперебойность платежей, — отмечает Алексей Шабан.
НБУ требовал таких ответов и от других банков: как сделать, чтобы электронные платежи были стабильными, а наличных денег хватало, и как убедить клиентов в надежной защите их вкладов.
Особое внимание финансовые учреждения уделили устойчивости к кибератакам, что никогда не бывает лишним в 21 веке.
Все эти шаги помогли банковской системе предотвратить остановку банковских операций в начале войны и сработать лучше, чем во время предыдущих, гораздо менее серьезных кризисов.
После реформ банковской системы в 2014-2016 годах банки начали стремительно двигаться в направлении диджитализации и использования дистанционных финансовых услуг. Еще до войны НБУ объявил курс на развитие cashless economy — безналичной экономики.
— Использование системы BankID НБУ позволяет государству аутентифицировать граждан в мобильном приложении Дія, в частности, для предоставления выплат денежной помощи в рамках программы єПідтримка. А банкам — предоставлять услуги по удаленному открытию счетов для граждан, не имеющих возможности посетить отделение банка, — рассказывает Алексей Шабан.
Кроме того, в первые недели войны Нацбанк урегулировал использование банками облачных сервисов для обработки и хранения информации из систем банка в так званых облаках.
Благодаря этому банки, в случае разрушения физической инфраструктуры, смогут быстро восстановить штатное функционирование и сохранить всю необходимую информацию, — объясняет замглавы НБУ.
Благодаря этому банки, в случае разрушения физической инфраструктуры, смогут быстро восстановить штатное функционирование и сохранить всю необходимую информацию, — объясняет замглавы НБУ.
Банки продолжают фокусироваться на поддержке бесперебойной работы мобильных сервисов и интернет-банкинга. А украинцы во время войны все больше предпочитают безналичные расчеты.
Конечно, большую роль сыграла международная финансовая поддержка Украины.
Все хорошо знают, что она продлится столько, сколько нужно. Эта помощь успокаивает субъектов экономической деятельности как в Украине, так и за рубежом, — объясняет глава Ощадбанка Сергей Наумов.
Все хорошо знают, что она продлится столько, сколько нужно. Эта помощь успокаивает субъектов экономической деятельности как в Украине, так и за рубежом, — объясняет глава Ощадбанка Сергей Наумов.
Однако глава Ощада убежден, что “любая финансовая помощь не спасла бы банковскую систему без веры украинцев в свое государство, в свою армию и в свои банки”.
Если бы украинцы массово бросились снимать наличные с банковских счетов, то даже транши МВФ не удержали бы украинские банки на плаву.
Чтобы люди не паниковали, в начале войны Нацбанк установил высокие лимиты на снятие наличных денег в военное время. Снять деньги в Украине можно в размере 100 тысяч гривен в сутки как в гривне, так и в валютном эквиваленте. А еще можно обналичивать деньги на кассе в магазине или аптеке.
Однако банки испытывают сложности с транспортировкой наличных денег в “горячие точки” фронта. Инкассаторам приходится везти деньги в отделения буквально под обстрелами и через разрушенные дороги.
На временно оккупированных Россией территориях люди не могут получить свои средства со счетов из-за закрытия банковских отделений. Поэтому теперь украинцы рассматривают карточки как надежное хранилище для денег.
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