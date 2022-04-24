“Облачные” сервисы и BankID — что помогло банковской системе Украины выстоять в начале войны

В начале полномасштабной войны России против Украины украинцы бросились в банкоматы снимать наличные и переводить гривны в валюту за рубежом. Это было связано со страхом коллапса банковской системы.

Однако Нацбанк и другие крупные украинские банки показали образцовую устойчивость в условиях войны. Читай, что помогло украинской финансовой системе выстоять в экстремальных условиях.

Секрет в тщательной подготовке

По данным НБУ, за март средства на банковских счетах украинцев выросли более чем на 9%. Это свидетельствует о том, что уже в первый месяц полномасштабной войны люди поняли, что отечественной банковской системе можно доверять, а затем и очереди в банкоматы исчезли.

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Заместитель главы НБУ Алексей Шабан в комментарии для BBC Украина рассказал, что Нацбанк тщательно готовился к возможной эскалации конфликта с Россией и с 2014 года во всех прогнозах учитывал соответствующие риски.

У нас были четкие планы действий, как реагировать на те или иные события, чтобы обеспечить надежную и постоянную работу банковской системы, сохранить средства граждан и бесперебойность платежей, — отмечает Алексей Шабан.

НБУ требовал таких ответов и от других банков: как сделать, чтобы электронные платежи были стабильными, а наличных денег хватало, и как убедить клиентов в надежной защите их вкладов.

Особое внимание финансовые учреждения уделили устойчивости к кибератакам, что никогда не бывает лишним в 21 веке.

Все эти шаги помогли банковской системе предотвратить остановку банковских операций в начале войны и сработать лучше, чем во время предыдущих, гораздо менее серьезных кризисов.