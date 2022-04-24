“Хмарні” сервіси та BankID — що допомогло банківській системі України вистояти на початку війни

На початку повномасштабної війни Росії проти України українці кинулися до банкоматів знімати готівку та переводити гривні у валюту за кордоном. Це було пов’язано зі страхом колапсу банківської системи.

Проте Нацбанк та інші українські великі банки показали зразкову стійкість в умовах війни. Читай, що допомогло українській фінансовій системі втриматися в екстремальних умовах.

Секрет у ретельній підготовці

За даними НБУ, за березень кошти на банківських рахунках українців зросли на понад 9%. Це свідчить про те, що вже в перший місяць повномасштабної війни люди зрозуміли, що вітчизняній банківській системі можна довіряти, а відтак і черги до банкоматів зникли.

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Заступник голови НБУ Олексій Шабан в коментарі для ВВС News Україна розповів, що Нацбанк ретельно готувався до можливої ескалації конфлікту з Росією та з 2014 року у всіх прогнозах враховував відповідні ризики.

Ми мали чіткі плани дій, як реагувати на ті чи інші події, щоб забезпечити надійну і сталу роботу банківської системи, зберегти кошти громадян та безперебійність платежів, — зазначає Олексій Шабан.

НБУ вимагав такої відповіді й від інших банків: як зробити, щоб електронні платежі були стабільними, а готівки вистачало, та як переконати клієнтів у надійному захисті їхніх вкладів. Особливу увагу фінансові установи приділили стійкості до кібератак, що ніколи не буває зайвим у 21-му столітті. Усі ці кроки допомогли банківській системі запобігти зупинці банківських операцій на початку війни й спрацювати краще, ніж під час попередніх, набагато менш серйозних криз. Діджиталізація банків Після реформ банківської системи у 2014-2016 роках банки почали стрімко рухатися в напрямку діджиталізації та використання дистанційних фінансових послуг. Ще до війни НБУ оголосив курс на розвиток cashless economy — безготівкової економіки. — Використання системи BankID НБУ дозволяє державі аутентифікувати громадян в мобільному застосунку Дія, зокрема для надання виплат грошової допомоги в межах програми єПідтримка. А банкам — надавати послуги з віддаленого відкриття рахунків для громадян, які не мають можливості відвідати відділення банку, — розповідає Олексій Шабан. Крім того, у перші тижні війни Нацбанк урегулював використання банками хмарних сервісів для оброблення та зберігання інформації з систем банку у так званих хмарах. Завдяки цьому банки, у разі руйнування фізичної інфраструктури, матимуть можливість швидко відновити штатне функціонування та зберегти усю необхідну інформацію, — пояснює заступник голови НБУ. Банки продовжують фокусуватися на підтримці безперебійної роботи своїх мобільних сервісів та інтернет-банкінгу. А українці під час війни все більше надають перевагу безготівковим розрахункам. Міжнародна підтримка Звичайно, чималу роль зіграла міжнародна фінансова підтримка України. Усі добре знають, що вона триватиме стільки, скільки потрібно. Ця допомога заспокоює суб’єктів економічної діяльності як в Україні, так і за кордоном, — пояснює голова Ощадбанку Сергій Наумов. Проте голова Ощадбанку переконаний, що “будь-яка фінансова допомога не врятувала би банківську систему без віри українців у свою державу, у свою армію та в свої банки”. Якби українці масово кинулись знімати готівку з банківських рахунків, то навіть транші МВФ не втримали б українські банки на плаву.

Що не так з готівкою

Щоб люди не панікували, на початку війни Нацбанк встановив високі ліміти на зняття готівки у воєнний час. Зняти гроші в Україні можна у розмірі 100 тисяч гривень на добу як у гривні, так і у валютному еквіваленті. А ще можна отримати готівку на касі в магазині або аптеці.