“Хмарні” сервіси та BankID — що допомогло банківській системі України вистояти на початку війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 18:00
Банківська система України під час війни
Фото: Unsplash

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