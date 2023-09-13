Простая работа осенью принесет урожай на следующий год: как подготовить клубнику к зиме

В начале осени огородники и садоводы готовят свои грядки к зиме. Ухаживают за растениями, удобряют и утепляют.
Много кто задумывается, как подготовить клубнику к зиме, ведь на следующий год также хочется получить хороший урожай.
Мы расскажем, что нужно знать о подготовке клубники к зиме.
Подготовка клубники к зиме начинается в зависимости от погоды в регионе. Надо выбрать правильный момент, чтобы кусты успели восстановиться и окрепнуть после обрезки и пересадки.
При подготовке клубники к зиме нельзя:
Если это сделать, то в следующем году урожай может быть в разы меньшим. Чтобы этого не случилось, надо правильно провести подготовку клубники к зиме.
Прежде всего, надо убрать сорняки там, где растет клубника.
Прежде всего, надо убрать сорняки там, где растет клубника.
Ведь они забирают часть силы у ягоды и мешают полноценному проветриванию. Сделать это нужно в конце лета или в начале сентября.
Также надо прорыхлить землю, ведь это насыщает почву кислородом. Но позднее рыхление может негативно сказаться на состоянии корневой системы кустов. Этим лучше заняться в конце августа.
Кроме того, не надо забывать об окучивании. Если его не провести в конце лета, то корневая система окажется обнаженной и может замерзнуть зимой.
Чтобы утеплить растения, можно провести мульчирование. Для этого подойдет:
Полезной будет подкормка клубники. Можно провести минеральную подкормку: развести калийную соль водой в соотношении 20 г вещества на 10 л воды. Этим раствором полить между рядами. Также важно обработать кусты клубники от вредителей.
Заботиться надо не только о ягодах и овощах, но и о деревьях и кустарниках. Ранее мы рассказывали простые советы, как подготовить сад к зиме.
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