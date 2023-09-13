Простая работа осенью принесет урожай на следующий год: как подготовить клубнику к зиме

В начале осени огородники и садоводы готовят свои грядки к зиме. Ухаживают за растениями, удобряют и утепляют.

Много кто задумывается, как подготовить клубнику к зиме, ведь на следующий год также хочется получить хороший урожай.

Мы расскажем, что нужно знать о подготовке клубники к зиме.

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Как подготовить клубнику к зиме

Подготовка клубники к зиме начинается в зависимости от погоды в регионе. Надо выбрать правильный момент, чтобы кусты успели восстановиться и окрепнуть после обрезки и пересадки.

При подготовке клубники к зиме нельзя:

обрезать кусты близко к корням;

переставать поливать после уборки ягод;

преждевременно укрывать плотной пленкой.

Если это сделать, то в следующем году урожай может быть в разы меньшим. Чтобы этого не случилось, надо правильно провести подготовку клубники к зиме.

Прежде всего, надо убрать сорняки там, где растет клубника.

Ведь они забирают часть силы у ягоды и мешают полноценному проветриванию. Сделать это нужно в конце лета или в начале сентября.

Также надо прорыхлить землю, ведь это насыщает почву кислородом. Но позднее рыхление может негативно сказаться на состоянии корневой системы кустов. Этим лучше заняться в конце августа.

Кроме того, не надо забывать об окучивании. Если его не провести в конце лета, то корневая система окажется обнаженной и может замерзнуть зимой.

Чтобы утеплить растения, можно провести мульчирование. Для этого подойдет:

скошенная высушенная трава;

хвоя;

раздробленная на крупные кусочки кора деревьев;

древесная стружка или крупные опилки.

Полезной будет подкормка клубники. Можно провести минеральную подкормку: развести калийную соль водой в соотношении 20 г вещества на 10 л воды. Этим раствором полить между рядами. Также важно обработать кусты клубники от вредителей.

Заботиться надо не только о ягодах и овощах, но и о деревьях и кустарниках. Ранее мы рассказывали простые советы, как подготовить сад к зиме.

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