Проста робота восени принесе врожай наступного року: як підготувати полуницю до зими

На початку осені городники та садівники готують свої грядки до зими. Доглядають рослини, удобрюють і утеплюють.

Багато хто замислюється, як підготувати полуницю до зими, адже наступного року хочеться отримати хороший урожай.

Ми розповімо, що потрібно знати про підготовку полуниці до зими.

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Як підготувати полуницю до зими

Підготовка полуниці до зими починається, залежно від погоди у регіоні. Потрібно вибрати правильний момент, щоб кущі встигли відновитися та зміцніти після обрізки та пересадки.

Під час підготовки полуниці до зими не можна:

обрізати кущі близько до коріння;

припиняти поливати після збирання ягід;

передчасно вкривати щільною плівкою.

Якщо це зробити, то наступного року врожай може бути в рази меншим. Щоб цього не сталося, треба правильно провести підготовку полуниці до зими.

Насамперед треба прибрати бур’яни там, де росте полуниця.

Адже вони забирають частину сили у ягоди та заважають повноцінному провітрюванню. Зробити це потрібно наприкінці літа чи на початку вересня.

Також треба розпушити землю, адже це насичує ґрунт киснем. Але пізнє розпушування може негативно позначитися на стані кореневої системи кущів. Цим краще зайнятися наприкінці серпня.

Крім того, не треба забувати про підгортання. Якщо його не провести в кінці літа, то коренева система виявиться оголеною і може замерзнути взимку.

Щоб утеплити рослини, можна провести мульчування. Для цього підійде:

скошена висушена трава;

хвоя;

роздроблена на великі шматочки кора дерев;

деревна стружка або велика тирса.

Корисним буде підживлення полуниці. Можна провести мінеральне підживлення: розвести калійну сіль водою у співвідношенні 20 г речовини на 10 л води. Цим розчином полити між рядами. Також важливо обробити кущі полуниці від шкідників.

Попіклуватися треба не лише про ягоди та овочі, а ц дерева та кущі. Раніше ми розповідали прості поради, як підготувати сад до зими.

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