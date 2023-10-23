Путешествия и вдохновение

Артефакту более тысячи лет! Археологи обнаружили в обмелевшем Днепре лодку-долбанку

Анастасия Грубрина, журналист сайта 23 октября 2023, 11:00
Археологи знайшли унікальний артефакт в обмілілому Дніпрі — що відомо

Больше новостей
Чому Ізраїль воює з Сектором Гази: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту
Конфликт длится более 75 лет! Почему Израиль воюет с сектором Газа и какова история этих территорий
Історія Євгенії Емеральд - української снайперки
Романтическая свадьба на передовой, которая превратилась в домашнее насилие: история жизни украинской снайперши с позывным Жанна д’Арк
яблучний оцет
Яблочный уксус в домашних условиях: держи простой рецепт
Які ліки без рецепта можна придбати в Польщі
Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача
Смотреть больше

Материалы по теме

Історія Євгенії Емеральд - української снайперки
Романтическая свадьба на передовой, которая превратилась в домашнее насилие: история жизни украинской снайперши с позывным Жанна д’Арк
Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом 21 жовтня 2023: розповіді очевидців
Темнота, пыль, осколки… Что рассказали работники Новой почты, которые были в терминале в момент прилета
вівсяне печиво
Овсяное печенье для желудка и души: идеальный рецепт от Лизы Глинской
автономне опалення що це
Чтобы было тепло даже в самые сильные морозы! Автономное отопление: что это такое и какие его плюсы и минусы

Видео
0:04:47
Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом 21 жовтня 2023: розповіді очевидців

Темнота, пыль, осколки… Что рассказали работники Новой почты, которые были в терминале в момент прилета
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 23 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:46
Центр Recovery
Место, где случаются чудеса! Сеть Recovery откроет еще 12 центров для военных по Украине
0:03:35
Олександр Терен Будько
Работал бариста и никогда не держал в руках оружие. История добровольца с позывным Терен, который написал книгу о войне
Нова пошта термінал Харків
Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: подробности трагедии и количество жертв на утро
0:05:14
Іван Марчук
Создал свой уникальный стиль, а СССР его возненавидел! История известного украинского художника Ивана Марчука
0:03:10
Історія Миколи Волошина
Пережил даже Гитлера и собирается пережить Путина! История 82-летнего Николая из Новояковлевки
0:05:55
Ленд-ліз для України
Почему ленд-лиз не работает? Зачем на самом деле он нужен и как это влияет на помощь Украине
0:03:10
Одеса, мовний закон
Чому не державною? В Одессе демонтируют русскоязычные вывески
0:03:41
Ярослав Бердников: історія прикордонника про полон та довгу реабілітацію
Постоянной темой для общения была еда — история несокрушимого пограничника о российском плену
Больше видео
Які ліки без рецепта можна придбати в Польщі
Читать дальше
Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Читать дальше
Показатель эффективности тренировки? Чем опасна крепатура и как снять мышечную боль

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь