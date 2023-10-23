Артефакту более тысячи лет! Археологи обнаружили в обмелевшем Днепре лодку-долбанку

Национальный заповедник Хортица опубликовал видео, в котором рассказывается, как археологи подняли уникальный артефакт из обмелевшего Днепра. Это давняя лодка-долбанка.

Обмеление реки произошло в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Читай, что нашли археологи в обмелевшем Днепре.

Археологи нашли лодку-долбанку в обмелевшем Днепре

Археологи Национального заповедника Хортица подняли из Днепра уникальный артефакт — семиметровую лодку. Ее возраст может быть больше тысячи лет. В результате резкого снижения уровня воды в Днепре после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, на поверхности акватории начали появляться древние артефакты.

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В районе острова Хортица удалось обнаружить древнюю лодку-долбанку. Реставраторы говорят, состояние древесины судна и технологии производства свидетельствуют о возрасте и назначении плавсредства.

Радиоуглеродный анализ позволит точнее определить возраст лодки. Артефакт сохранился на 70-80%. Своевременное поднятие лодки предотвратило полное разрушение. Сейчас лодку отправили на реставрацию. Там приступили к консервации и стабилизации древесины. На это уйдет примерно два года.

У лодки отсутствует фрагмент левого борта в кормовой части. На правом борту есть две продольные трещины.

На лодке есть символы, которым пока не нашли аналогов. Ранее возле Хортицы находили лодки, связанные с древнерусским поселением.

— Конструкция лодки стала основой для дальнейшей эволюции судостроения Украины. Именно из этих лодок пошла легендарная казацкая чайка, — говорит научный секретарь Национального заповедника Хортица Вячеслав Сарычев.

Небольшой фрагмент лодки был виден из песка. Сначала археологам показалось, что находке 300-500 лет, но после поднятия оказалось, что она значительно старше. Радиоуглеродный анализ планируют проводить в независимой иностранной структуре.

После завершения реставрационных работ артефакт можно будет увидеть на экспозиции в музее судоходства на Хортице.

Ранее мы рассказывали, что археологи нашли после засухи в разных уголках мира.

Фото: Национальный заповедник Хортица

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