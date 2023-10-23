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Артефакту понад тисяча років! Археологи віднайшли в обмілілому Дніпрі човен-довбанку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 11:00
Археологи знайшли унікальний артефакт в обмілілому Дніпрі — що відомо

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