Артефакту понад тисяча років! Археологи віднайшли в обмілілому Дніпрі човен-довбанку

Національний заповідник Хортиця оприлюднив відео, в якому розповідається, як археологи підняли унікальний артефакт з обмілілого Дніпра. Це давній човен-довбанка.

Обміління річки сталося внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Читай, що знайшли археологи в обмілілому Дніпрі.

Археологи знайшли човен-довбанку в обмілілому Дніпрі

Археологи Національного заповідника Хортиця підняли з Дніпра унікальний артефакт — 7-метровий човен-довбанку. Його вік може бути більшим за тисячу років. Унаслідок різкого зниження рівня води у Дніпрі після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, на поверхні акваторії почали з’являтися давні артефакти.

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У районі острова Хортиця вдалося віднайти давній човен-довбанку. Реставратори кажуть, стан деревини судна та технології виробництва свідчать про вік та призначення плавзасобу.

Радіовуглецевий аналіз дасть змогу точніше визначити вік човна. Артефакт зберігся на 70-80%. Вчасне підняття човна запобігло повній руйнації. Нині човен відправили на реставрацію. Там розпочали консервацію та стабілізацію деревини. На це знадобиться приблизно два роки.

У човна відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. На правому борті є дві поздовжні тріщини.

На човні є символи, яким поки не знайшли аналогів. Раніше біля Хортиці знаходили човни, які були пов’язані з давньоруським поселенням.

— Конструкція човна стала основою для подальшої еволюції суднобудування України. Саме з цих човнів пішла легендарна козацька чайка, — каже науковий секретар Національного заповідника Хортиця В’ячеслав Саричев.

Невеликий фрагмент човна було видно з піску. Спершу археологам здалося, що пам’ятці 300-500 років, але після підняття виявилося, що вона значно старша. Радіовуглецевий аналіз планують робити у незалежній іноземній структурі.

Після завершення реставраційних робіт артефакт можна буде побачити на експозиції у музеї судноплавства на Хортиці.

Раніше ми розповідали, що археологи знайшли після посухи у різних куточках світу.

Фото: Національний заповідник Хортиця

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