Заснять глубины космоса! Невероятные фотографии, победившие на конкурсе Астрономический фотограф года

Космос — безграничный, неизведанный и прекрасный. Фото космических тел и явлений, которые удается сделать, просто завораживают.

Сделать это не легко, нужно выделить много времени для работы и иметь специальную аппаратуру. Есть фотографы, которые этим увлекаются. Благодаря их работе мы можем больше знать о космосе.

Королевская обсерватория в Гринвиче назвала победителей и лауреатов конкурса Астрономический фотограф года. Об этом сообщили на официальном сайте обсерватории.

Сейчас также смотрят

Победители конкурса Астрономический фотограф года

Неожиданно. Андромеда

Победу в конкурсе одержала фотография астрономов-любителей Марселя Дрекслера, Ксавье Строттнера и Янна Сейнти. На фото видна галактика Андромеда. Слово “неожиданно” в названии фотография получила из-за синей туманной дуги в нижней части изображения.

Именно эту особенность ученые не видели раньше. Теперь эту дугу будут изучать в рамках транснационального сотрудничества.

— Это может быть самая близкая к нам структура во Вселенной, — отмечают авторы фото.

Andromeda, Unexpected by Marcel Drechsler, Xavier Strottner and Yann Sainty is the Overall Winner of #APY15.



Congratulations to the winners of this year’s edition! pic.twitter.com/RnDU8EsO4Q — Collins Astronomy (@CollinsAstro) September 15, 2023

Туманность бегущего цыпленка

Это фото победило в номинации Юный астроном-фотограф года, оно принадлежит подросткам Сюй Жуньвэй и Ван Бин.

— Это удивительно красивое изображение туманности Бегущий цыпленок (IC2944). Фотографу удалось зафиксировать яркие цвета туманности, а также встроенное звездное скопление, — сказал судья Юрий Белецкий.

The Running Chicken Nebula by Runwei Xu and Binyu Wang — Young astronomy photographer of the year winner – The Running Chicken Nebula is located in the constellation of Centaurus, 6k light years away from the Earth. pic.twitter.com/g0vghvD2fw — adham (@adhamaloka) September 15, 2023

Грандиозный космический фейерверк

В рубрике Небесные пейзажи победил снимок Энджел Эн, сделанный с вершины Гималаев. На нем можно увидеть редчайшее явление свечения атмосферы, которое выглядит как фейерверк.

“Grand Cosmic Fireworks” by Angel An pic.twitter.com/l2npZE05fI — Andy Cliff Moss (@goochbot) September 15, 2023

Вопрос о Солнце

В номинации Солнце победу одержал снимок звезды с огромной нитью накаливания в форме вопросительного знака. Фото удалось сделать Эдуардо Шабергеру Пупо. Судьи отметили, что поверхность Солнца в таком виде еще не видели.

Марс-Сет

У фото Луны также есть своя номинация. В нем победу одержал Итан Чеппел, сумевший сфотографировать, как Луна закрывает Марс. Также на фото можно заметить детализации четвертой планеты от Солнца с большим мастерством.

I am honored that Mar-Set, my photo of the Lunar occultation of Mars in December, won the Our Moon category of Astronomy Photographer of the Year 2023! See it at the #APY15 Exhibition starting this Saturday at the National Maritime Museum @RMGreenwich.https://t.co/Rr9j8kxL1l pic.twitter.com/mUC3zp9fsP — Ethan Chappel (@ChappelAstro) September 14, 2023

Мазок

Мы увлекаемся природным явлением, которе называется Полярным сиянием. Моника Девиат смогла сделать фото этого явления. На нем сияние в абсолютной изоляции, будто каллиграфически написано в небе.

Подвешена в солнечном луче

В номинации Планеты, кометы и астероиды победило фото Тома Уильямза. Автор смог сфотографировать Венеру так, чтобы были видны детали атмосферы с освещенной солнцем стороны.

Suspended in a Sunbeam by Tom Williams wins the Planets, Comets and Asteroids category. An unusual view, from beyond the visible light spectrum, of the fine detail in the upper atmosphere of Venus. #APY15 @tw__astro pic.twitter.com/tlWSnkOMz3 — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 14, 2023

Зейла

Эта фотография стала лучшей в номинации Люди и космос, на ней изображена самая северная часть Атлантического побережья Намибии. Ее сделал Викас Чандер.

— Мне очень нравится то, как звездные следы, пробивающиеся сквозь серое небо, создают потрясающий фон для этого застрявшего на мели корабля, — сказала судья Мелисса Бробби.

Galactic nebulae around a Star — Zeila by Vikas Chander

People and space winner – The most northerly part of Namibia’s Atlantic-facing coast is one of the most treacherous coastlines in the world and has gained the name the Skeleton Coast

https://t.co/CEz5MnIzkH pic.twitter.com/zHPRsuMMCk — adham (@adhamaloka) September 15, 2023

Sh2-132: Ослепленный светом

Лучшим новичком признали Аарона Вильгельма. На фото комплекс Sh2-132, расположенный у границ созвездий Цефея и Лацерты. Он содержит многочисленные структуры. Фотография содержит 70 часов данных, богатое взаимодействие всех газов открывает что-либо другое каждый раз во время просмотра.

Черное эхо

Премию Энни Маундер по инновациям в фотографии получил Джон Уайт. На его фотографии можно увидеть изображения звука, сделанные неизвестным источником.

One of the winners from the Royal Observatory in Greenwich contest in the Image Innovation category, “Black Echo” by John White, using audio source material from Chandra’s sonification project @chandraxray @kimberlykowal pic.twitter.com/pzyIAgqt9Z — Light Beyond the Bulb — Victoria, BC (@lbtb_yyj) September 16, 2023

Люди давно изучают космос и космические тела. Иногда мы можем видеть, как они пролетают мимо Земли или падают на нее. Ранее мы рассказывали, что такое метеорит и что нужно о нем знать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.