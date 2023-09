Зазнімкувати глибини космосу! Неймовірні світлини, що перемогли на конкурсі Астрономічний фотограф року

Космос — безмежний, незвіданий та прекрасний. Фото космічних тіл та явищ, які вдається зробити, просто заворожують.

Зробити це нелегко, потрібно виділити для цього години роботи та мати спеціальну апаратуру. Є фотографи, які цим захоплюються. Завдяки їхній роботі ми можемо більше знати про космос.

Королівська обсерваторія в Гринвічі назвала переможців і лауреатів конкурсу Астрономічний фотограф року. Про це повідомили на офіційному сайті обсерваторії.

Переможці конкурсу Астрономічний фотограф року

Неочікувано. Андромеда

Перемогу у конкурсі здобула світлина астрономів-аматорів Марселя Дрекслера, Ксав’є Строттнера і Янна Сейнті. На фото видно галактику Андромеда. Слово “неочікувано” у назві світлина отримала через синю туманну дугу у нижній частині зображення.

Саме цієї особливості науковці не бачили раніше. Тепер цю дугу вивчатимуть у рамках транснаціональної співпраці.

— Це може бути найбільша така найближча до нас структура у Всесвіті, — зазначають автори фото.

Andromeda, Unexpected by Marcel Drechsler, Xavier Strottner and Yann Sainty is the Overall Winner of #APY15.



Congratulations to the winners of this year’s edition! pic.twitter.com/RnDU8EsO4Q — Collins Astronomy (@CollinsAstro) September 15, 2023

Туманність Курча, що біжить

Це фото перемогло у номінації Юний астроном-фотограф року, воно належить підліткам Сюй Жуньвей і Ван Бін.

— Це напрочуд красиве зображення туманності Курча, що біжить (IC2944). Фотографу вдалося зафіксувати яскраві кольори туманності, а також вбудоване зоряне скупчення, — сказав суддя Юрій Белецький.

The Running Chicken Nebula by Runwei Xu and Binyu Wang – Young astronomy photographer of the year winner – The Running Chicken Nebula is located in the constellation of Centaurus, 6k light years away from the Earth. pic.twitter.com/g0vghvD2fw — adham (@adhamaloka) September 15, 2023

Грандіозний космічний феєрверк

У рубриці Небесні пейзажі переміг знімок Енджел Ен, зроблений із вершини Гімалаїв. На ньому можна побачити надзвичайно рідкісне явище світіння атмосфери, яке виглядає, як феєрверк.

“Grand Cosmic Fireworks” by Angel An pic.twitter.com/l2npZE05fI — Andy Cliff Moss (@goochbot) September 15, 2023

Питання про Сонце

У номінації Сонце перемогу здобула світлина зірки з величезною ниткою розжарювання у формі знака питання. Фото вдалося зробити Едуардо Шабергер Пупо. Судді зазначили, що поверхню Сонця у такому вигляді ще не бачили.

Марс-Сет

У фото Місяця також є своя номінація. У ній перемогу здобув Ітан Чеппел, який зумів сфотографувати як Місяць закриває Марс. Також на фото можна помітити деталізації четвертої планети від Сонця з неабиякою майстерністю.

I am honored that Mar-Set, my photo of the Lunar occultation of Mars in December, won the Our Moon category of Astronomy Photographer of the Year 2023! See it at the #APY15 Exhibition starting this Saturday at the National Maritime Museum @RMGreenwich.https://t.co/Rr9j8kxL1l pic.twitter.com/mUC3zp9fsP — Ethan Chappel (@ChappelAstro) September 14, 2023

Мазок

Ми захоплюємося природним явищем, яке називається Полярним сяйвом. Моніка Девіат змогла зробити світлину цього явища. На ній сяйво в абсолютній ізоляції, ніби каліграфічно написано в небі.

Підвішена у сонячному промені

У номінації Планети, комети та астероїди перемогло фото Тома Вільямза. Автор зміг сфотографувати Венеру так, щоб було видно деталі атмосфери з освітленої сонцем сторони.

Suspended in a Sunbeam by Tom Williams wins the Planets, Comets and Asteroids category. An unusual view, from beyond the visible light spectrum, of the fine detail in the upper atmosphere of Venus. #APY15 @tw__astro pic.twitter.com/tlWSnkOMz3 — Royal Museums Greenwich (@RMGreenwich) September 14, 2023

Зейла

Ця світлина стала найкращою у номінації Люди та космос, на ній зображена найпівнічніша частина Атлантичного узбережжя Намібії. Її зробив Вікас Чандер.

— Мені дуже подобається те, як зоряні сліди, що пробиваються крізь сіре небо, створюють приголомшливий фон для цього корабля, що застряг на мілині, — сказала суддя Мелісса Броббі.

Galactic nebulae around a Star – Zeila by Vikas Chander

People and space winner – The most northerly part of Namibia’s Atlantic-facing coast is one of the most treacherous coastlines in the world and has gained the name the Skeleton Coast

https://t.co/CEz5MnIzkH pic.twitter.com/zHPRsuMMCk — adham (@adhamaloka) September 15, 2023

Sh2-132: Засліплений світлом

Найкращим початківцем визнали Аарона Вільгельма. На фото комплекс Sh2-132, розташований біля межі сузір’їв Цефея та Лацерти. Він містить численні структури. Фотографія містить 70 годин даних, багата взаємодія всіх газів відкриває щось інше кожного разу під час перегляду.

Чорне відлуння

Премію Енні Маундер за інновації у фотографії отримав Джон Уайт. На його світлині можна побачити зображення звуку, зроблені невідомим джерелом.

One of the winners from the Royal Observatory in Greenwich contest in the Image Innovation category, “Black Echo” by John White, using audio source material from Chandra’s sonification project @chandraxray @kimberlykowal pic.twitter.com/pzyIAgqt9Z — Light Beyond the Bulb – Victoria, BC (@lbtb_yyj) September 16, 2023

Люди давно вивчають космос та космічні тіла. Інколи ми можемо бачити, як вони пролітають повз Землю чи падають на неї. Раніше ми розповідали, що таке метеорит та що треба про нього знати.

