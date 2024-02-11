Путешествия и вдохновение

Большое тихоокеанское мусорное пятно: что это такое и как его уничтожить

Виктория Мельник, журналист сайта 11 февраля 2024, 19:30
Большое тихоокеанское мусорное пятно
Фото: Unsplash

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