Большое тихоокеанское мусорное пятно: что это такое и как его уничтожить

Вопрос экологии и загрязнения планеты еще никогда не вставал так остро, как сейчас. Но даже приблизительно представить, как сильно деятельность человека вредит Земле, трудно. А вот увидеть визуализацию таких поступков удается не всем.

В 1997 году капитан Чарльз Мур плыл из Гавайев в Калифорнию, когда заметил непрерывный поток пластика в океане. Так он открыл Большое тихоокеанское мусорное пятно.

Что это такое, как выглядит Большое тихоокеанское мусорное пятно и возможно ли его уничтожить, рассказали в BBC. Мы тоже делимся важной информацией с тобой.

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Большое тихоокеанское мусорное пятно: что это и как его найти

Капитан, который посреди Тихого океана, в тысячах километров от суши нашел огромное мусорное пятно, был убежден, что такое явление должно быть более масштабным.

Мур обнаружила самое большое из пяти мусорных пятен во всем мире.

Такие пятна появляются в результате океанских течений, как вихрь, всасывают мусор, пластиковые отходы и дрейфуют океаном.

Массу пластика, которая плавает в Тихом океане, часто называли мусорным островом, однако ученые заметили, что это большое пятно на самом деле не является чем-то статичным, на что можно стать.

— Это не была гора мусора или мусорное поле, это даже не был мусорный участок. Океан выглядел, как мутный суп, состоящий из пластика разного размера, — рассказал Чарльз Мур.

Поэтому получить четкие изображения и подтверждение мусорного пятна невозможно, потому что оно очень быстро двигается.

За 25 лет от обнаружения первого такого пятна многие исследователи и ученые размышляли над тем, как найти другие такие “мобильные” свалки посреди океана, и возможно ли их уничтожить. К тому же масштаб Большого тихоокеанского мусорного пятна настолько велик, что спутники часто воспринимают его за сушу.

Одно из исследований за 2018 год предусмотрело, что площадь пятна составляет около 1,6 млн квадратных километров. А это, по меньшей мере, 79 тыс. тонн океанского пластика.

Масштабы мусорного пятна посреди Тихого океана впечатляют: это вдвое больше площади Техаса и втрое больше Франции.

В то же время корабли могут беспрепятственно проходить сквозь пятно, ведь около 94% всего мусора составляет микропластик, размером менее нескольких сантиметров.

Профессор окружающей среды и технологий в Манчестерском столичном университете Великобритании Уолтер Лил отмечает: проблема заключается в том, что большинство людей не знают о проблеме.

— Поэтому они не испытывают достаточной мотивации, чтобы участвовать в решении, — говорит Уолтер Лил.

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Опасность мусорных пятен в Тихом океане

Ученые отмечают, что пока мы ничего не делаем, Большое тихоокеанское мусорное пятно продолжает увеличиваться. Пластик несет угрозу окружающей среде, в мусоре запутываются и гибнут черепахи, ошибочно за еду принимают птицы.

Проблема настолько распространена, что породила пластисферу — термин, используемый для эволюционирующих экосистем, чтобы жить в созданной человеком пластиковой среде.

Поэтому могут появиться не только биологические опасности, но и мутации среди существ.

Мусорные пятна накапливаются в открытом море — частях океана, которые находятся за пределами территориальных вод — поэтому лишь некоторые правительства возьмут на себя ответственность за них. Однако проблему становится все труднее игнорировать, говорит Лил.

Бороться с проблемой следует комплексно с использованием технических возможностей и практического воплощения. Например, две лодки натягивают большую сетку и в П-образном виде собирают мусор, проходя сквозь мусорные пятна.

Уменьшить количество отходов можно, сортируя мусор. Советы для новичков, как сортировать мусор, мы писали в нашем другом материале.

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