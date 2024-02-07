Достичь экологического нейтралитета: Еврокомиссия показала план по уменьшению выбросов газов

Ситуация вокруг ухудшения климатических условий и опасности для климата в ближайшем будущем побуждает не только к разговорам, но и четким действиям. Об этом также свидетельствуют заявления Еврокомиссии по поводу необходимости сократить углеродные выбросы.

Почему Еврокомиссия рекомендует новый подход к изменению климата и что это значит — рассказываем дальше.

Еврокомиссия приняла документ об уменьшении выбросов

6 февраля Европейская комиссия официально одобрила документ, в котором советует к 2040 году сократить углеродные выбросы в промышленном секторе на 90%.

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Об этом сообщили несколько западных изданий, в том числе Euronews и Politico.

Как сообщается в пресс-релизе исполнительного органа ЕС, речь идет о внедрении технологий, которые смогут улавливать выбросы в атмосферу, или удалять парниковые выбросы и утилизировать их.

— Комиссия приступит к подготовительной работе над возможным будущим пакетом нормативно-правовых актов по транспортировке и хранению CO2, в котором будут рассмотрены такие вопросы, как структура рынка и расходов, доступ третьих сторон, стандарты качества CO2 или инвестиционные стимулы для новой инфраструктуры.

Еврокомиссия предлагает сосредоточиться на трех направлениях:

инвестиции и финансирование;

исследования и инновации, а также информирование общественности о них;

международное сотрудничество.

Все эти меры нужны, чтобы добиться экологической нейтральности к 2050 году.

Для реализации этих целей до 2040 года технологии должны обрабатывать примерно 280 миллионов тонн парниковых газов в год.

Немалый вред окружающей среде наносит и война, которую Россия начала против Украины. Как война влияет на экологию в Украине и мире — читай в материале.

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