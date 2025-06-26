BRIEF: успехи ВСУ в Сумской области и авария с украинцами в Румынии — главные новости дня

Фото Facebook В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире. Важные новости Украины и мира за четверг, 26 июня, далее в материале. Новости Украины сегодня, 26 июня ВСУ удалось остановить продвижение врага в Сумской области, сообщил главком Александр Сырский. СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, пытавшегося подорвать военного, заманив его на “свидание с девушкой”. 19-летнему агенту грозит до 12 лет тюрьмы. Известны первые подробности личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО. Обсудили шаги по усилению армии оружием и защите жизни гражданских, в частности вопрос касался систем ПВО. В приложении Резерв+ произошел технический сбой, это подтвердили у Минобороны — больше деталей найдешь в материале на vikna.tv. Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан, сообщил глава Одесского райсовета Виталий Барвиненко. Писательница Виктория Амелина посмертно получила престижную премию Орвелла за книгу Дивлячись на жінок, що дивляться на війну, изданную после ее гибели родными и друзьями. Войска России из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов. Украина получит 42,5 млн евро от партнеров на восстановление арки на ЧАЭС, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Сегодня также прошел еще один обмен пленными. Большинство возвращенных были в неволе с 2022 года. Также уже дома защитники, которых считали без вести пропавшими. Читать по теме Украина и ЕС создали Спецтрибунал по агрессии РФ — что дает механизм іn absentiа Как будет работать орган и предусматривает ли иммунитет для топ-чиновников? Международные новости сегодня, 26 июня В Румынии возле Констанцы перевернулся автобус с украинцами, следовавший по маршруту Одесса – Бухарест. По данным Суспільне, в автобусе ехало 55 граждан Украины, в том числе девять детей. Четверо человек пострадали. Эрдоган в комментарии Reuters заявил, что Трамп приедет на мирные переговоры по поводу российско-украинской войны в Турцию, если там будет Путин. Иран впервые признал сильное повреждение ядерных объектов в результате ударов США. Орбан обнародовал якобы окончательные результаты общенационального опроса Voks 2025 по поводу вступления Украины в ЕС, согласно которому 95% венгров выступили против украинского членства в ЕС. Тем временем ООН отчитывается об увеличении количества преступлений против детей, вызванных войной в Украине на 105%! Подробнее о новом отчете ООН по ситуации в Украине во время войны, читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дайджест, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter