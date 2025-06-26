BRIEF: успехи ВСУ в Сумской области и авария с украинцами в Румынии — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира за четверг, 26 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 26 июня

ВСУ удалось остановить продвижение врага в Сумской области, сообщил главком Александр Сырский .

. СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, пытавшегося подорвать военного, заманив его на “свидание с девушкой”. 19-летнему агенту грозит до 12 лет тюрьмы.

Известны первые подробности личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО. Обсудили шаги по усилению армии оружием и защите жизни гражданских, в частности вопрос касался систем ПВО.

В приложении Резерв+ произошел технический сбой, это подтвердили у Минобороны — больше деталей найдешь в материале на vikna.tv.

Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан , сообщил глава Одесского райсовета Виталий Барвиненко .

, сообщил глава Одесского райсовета . Писательница Виктория Амелина посмертно получила престижную премию Орвелла за книгу Дивлячись на жінок, що дивляться на війну, изданную после ее гибели родными и друзьями.

посмертно получила престижную премию Орвелла за книгу Дивлячись на жінок, що дивляться на війну, изданную после ее гибели родными и друзьями. Войска России из ствольной артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов .

. Украина получит 42,5 млн евро от партнеров на восстановление арки на ЧАЭС, сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук .

. Сегодня также прошел еще один обмен пленными. Большинство возвращенных были в неволе с 2022 года. Также уже дома защитники, которых считали без вести пропавшими.

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Международные новости сегодня, 26 июня

В Румынии возле Констанцы перевернулся автобус с украинцами, следовавший по маршруту Одесса – Бухарест. По данным Суспільне, в автобусе ехало 55 граждан Украины, в том числе девять детей. Четверо человек пострадали.

Эрдоган в комментарии Reuters заявил, что Трамп приедет на мирные переговоры по поводу российско-украинской войны в Турцию, если там будет Путин.

Иран впервые признал сильное повреждение ядерных объектов в результате ударов США.

Орбан обнародовал якобы окончательные результаты общенационального опроса Voks 2025 по поводу вступления Украины в ЕС, согласно которому 95% венгров выступили против украинского членства в ЕС.

Тем временем ООН отчитывается об увеличении количества преступлений против детей, вызванных войной в Украине на 105%! Подробнее о новом отчете ООН по ситуации в Украине во время войны, читай по ссылке.

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