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BRIEF: успехи ВСУ в Сумской области и авария с украинцами в Румынии — главные новости дня

Виктория Мельник, журналист сайта 26 июня 2025, 18:00
новости 26 июня
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