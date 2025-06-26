BRIEF: успіхи ЗСУ на Сумщині та аварія з українцями у Румунії — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 26 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 26 червня

ЗСУ вдалося зупинити просування ворога на Сумщині, повідомив головком Олександр Сирський .

. СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який намагався підірвати військового, заманивши його на “побачення з дівчиною”. 19-річному агенту загрожує до 12 років увʼязнення.

Відомі перші подробиці особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО. Обговорили кроки для посилення армії зброєю та захисту життя цивільних, зокрема питання стосувалося систем ППО.

У застосунку Резерв+ стався технічний збій, це підтвердили у Міноборони — більше деталей знайдеш у матеріалі на vikna.tv.

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан , повідомив голова Одеської райради Віталій Барвіненко .

, повідомив голова Одеської райради . Письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала престижну премію Орвелла за книгу Дивлячись на жінок, що дивляться на війну, яку видали після її загибелі рідні та друзі.

посмертно отримала престижну премію Орвелла за книгу Дивлячись на жінок, що дивляться на війну, яку видали після її загибелі рідні та друзі. Війська Росії зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов .

. Україна отримає 42,5 млн євро від партнерів на відновлення арки на ЧАЕС, повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук .

. Сьогодні також відбувся ще один обмін полоненими. Більшість із повернених були в неволі з 2022 року. Також уже вдома ті захисники, яких вважали безвісти зниклими.

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Міжнародні новини сьогодні, 26 червня

У Румунії біля Констанци перекинувся автобус з українцями, який їхав маршрутом Одеса – Бухарест. За даними Суспільного , в автобусі їхало 55 громадян України, зокрема девʼятеро дітей. Четверо людей постраждали.

Ердоган в коментарі Reuters заявив, що Трамп приїде на мирні переговори щодо російсько-української війни в Туреччину, якщо там буде Путін.

Іран вперше визнав сильне пошкодження ядерних об’єктів внаслідок ударів США.

оприлюднив нібито остаточні результати загальнонаціонального опитування Орбаннібито остаточні результати загальнонаціонального опитування Voks 2025 щодо вступу України до ЄС, згідно з якими 95% угорців виступили проти українського членства у ЄС.

Тим часом ООН звітує про збільшення кількості злочинів проти дітей, спричинених війною в Україні на 105%! Детальніше про новий звіт ООН щодо ситуації в Україні під час війни, читай за посиланням.

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